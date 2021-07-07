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議員指民眾醫護無法預約打第2劑疫苗 北市府澄清

中央社 / 台北7日電

台北市議員陳怡君今天指出，有民眾及醫護接種第1劑疫苗後，無法預約施打第2劑。台北市衛生局對此表示，因疫苗儲備量有限，針對民眾、醫護要接種第2劑疫苗都有依程序辦理。

民進黨籍台北市議員陳怡君說，接獲陳情指稱民眾前往北市診所接種第1劑新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗後，無法像其他縣市可預約接種第2劑疫苗。

陳怡君也發現北市醫護也有無法預約接種第2劑疫苗狀況，她說，台北仍有疫情，市府雖陸續宣布各項專案，但疫苗有限，可能形成排擠情況，市府應妥善規劃，讓已接種第1劑疫苗民眾，可如期接種第2劑，並確保第1線醫護都能接種第2劑疫苗。

對此，台北市政府衛生局指出，中央流行疫情指揮中心分配至各縣市疫苗量有限，北市皆依中央配發疫苗量，提供符合公費對象市民接種疫苗。

衛生局表示，已接種第1劑疫苗的民眾，可依接種疫苗時發放的「COVID-19疫苗接種紀錄卡」內有填寫預計接種第2劑疫苗時間，屆時前往施打即可。

衛生局指出，醫護人員部分，是依中央撥配疫苗量再分配至北市各醫療院所，醫護除可在就職醫療院所接種外，或至台北市開設旅遊醫學門診醫院接種，相關狀況都依程序辦理。

衛生局表示，目前疫苗儲備量有限，無法供應全部對象接種，建議可先做好個人防護，勤洗手、戴口罩，保持社交距離。

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