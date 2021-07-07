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颱風來免拆！北市大稻埕碼頭改造 可隨水位浮動

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市大稻埕碼頭7月起進行改造工程，碼頭可跟著水位浮動，遇颱風、大雨免拆裝。圖／北市府提供
台北市大稻埕碼頭7月起進行改造工程，碼頭可跟著水位浮動，遇颱風、大雨免拆裝。圖／北市府提供

北市大稻埕碼頭再改造。北市府水利處表示，碼頭改造工程於7月開始動工，未來新碼頭將可配合水位高低浮動，若碰上颱風或大雨，就不用進行撤離，可節省許多人力物力和時間。

水利處表示，大稻埕碼頭完工運作多年，原本組裝式的浮台碼頭，是為了避免洪氾時因水流湍急或是水位上漲，有將碼頭沖散漂流危及下游安全的風險，故每次在颱風警報期間都需要進行拆卸撤離。

水利處指出，每次有颱風或大雨拆裝碼頭所費不訾，大約花費近50萬元，而且拆裝過程中工作人員有時需暴露在風雨交加的環境中，也有相當的風險。

水利處說，經檢討後，決定改造碼頭，將固定樁加高至與堤頂同高，再強化結構鋼架，並加強及更新浮台框架等，將使得改造完成後的碼頭無論水位再高也能配合著上下浮動且能抵擋洪水的沖擊力，這樣子颱風時就不用再進行撤離，才能一勞永逸。

水利處表示，目前大稻埕碼頭改造工程已經實施，部分施工期間大稻埕碼頭周邊廣場部分區域將劃設為工程工作區域，整體工程預算720萬，約今年9月中旬可完工。

台北市大稻埕碼頭7月起進行改造工程，碼頭可跟著水位浮動，遇颱風、大雨免拆裝。圖／北市府提供
台北市大稻埕碼頭7月起進行改造工程，碼頭可跟著水位浮動，遇颱風、大雨免拆裝。圖／北市府提供

碼頭 大稻埕 颱風

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