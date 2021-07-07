國民黨與社團捐物資給弱勢 李乾龍指仍有民眾沒有紓困

國民黨新北市黨部今日結合社團，捐贈生活物資給弱勢民眾，中央黨部秘書長李乾龍表示，許多弱勢在一些限制下，無法獲得政府資源，希望今日的捐贈能幫到他們；廣慈博愛基金會董事長林新欽也說，希望能拋磚引玉，吸引更多社會善心人士一起來關懷政府照顧不到的弱勢。

新北市黨部今日協同廣慈博愛基金會及新北市民眾服務社進行愛心關懷活動，總計捐贈500箱五木拉麵及300箱泡麵給弱勢，活動預計為期一個月，屆時將結合板橋、三重、蘆洲、五股、淡水、新店等地里長進行愛心關懷及捐贈，期許能幫助未能申請政府補助的弱勢家庭。

市黨部主委黃志雄表示，500箱五木拉麵要感謝新北市議員蔡淑君牽線以公益價格購得，並謝謝廣慈博愛基金會及新北市民眾服務社的贊助；300箱泡麵則要謝謝李乾龍的贊助，期許這些捐助能幫忙上弱勢，國民黨未來也會持續跟民眾站在一起。

李乾龍指出，現在仍有許多生活陷入困境的民眾在種種限制下無法獲得政府資源，顯現了中央政府在紓困相關措施並不足，國民黨也希望藉由今日辦理的活動補足政府的不足，並同時響應國民黨提出普發現金的政策，國民黨未來也會持續爭取疫苗及紓困等利民政策。

林新欽說明，希望藉此能拋磚引玉，吸引更多社會善心人士投入關懷，疫情期間政府照顧不到的地方，就由民間、黨部及里長等走入基層，大家一起努力。

板橋區富貴里長詹汝也表示感謝，國民黨的善舉讓人窩心，真正幫助與關心到一些政府看不到且申請不到補助的社會邊緣人，縱然僅是一點物資，但對民眾來說是非常大的溫暖。