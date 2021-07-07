最大地上權世貿三館案環評卡關 委員:外型像斧頭砍101

南山人壽規畫在舊台北世貿三館現址興建一棟202公尺商辦大樓，北市環評大會今天審查「南山世貿三館案」，有環評委員憂因近台北一零一，水晶建築設計感覺像放一把斧頭要將101砍掉；還有委員擔心玻璃帷幕恐對周邊嚴重眩光，也有民眾提出書面發言，擔心建築像一面大鏡子，影響一零一跨年煙火。因委員意見多，環評大會審查卡關，決議等都市設計審議量體、外觀、及周邊建築相容性等後，再依環評委員所提修正再審。

南山人壽保險去年3月取得舊台北世貿三館現址的70年地上權案，當時南山以312.76億元拿下這個基地面積最大的地上權案，也創下地上權最高總價紀錄，被市場視為「蛋黃區中的鑽石」。開發單位報告建築規畫，將規畫總樓地板面積為13萬7341.37平方公尺的建築，高度202公尺，包括一般零售5戶、一般事務所107戶，建築造型以水晶設計發想，逐層漸退爭取最大天空視覺，相較台北101的508公尺，高度未達一半，且101煙火多集中建物上半部，未來不會阻擋煙火觀賞。

委員張尊國認為，這棟建築將緊臨台北一零一，一零一已是國際地標，對國家宣傳價值也大，但目前建築的水晶造型建築，感覺像一把斧頭形狀，「感覺放一把斧頭在旁邊，要將它(一零一)砍掉？」設計有衝突性，設計沒有顧及文化面與精神面。

委員張添晉、陳起鳳、龍世俊等人也提到，此建築未來的玻璃帷幕設計，也恐有嚴重反射光光害的問題，還有委員提出周邊大樓多，未來吹東風時，恐嚴重影響風動亂流，周邊的氣流場將非常擾動。

至於民眾提出的書面發言意見，有民眾認為，恐影響北市府及一零一的格局及視野，也恐影響一零一南北向氣流，如同一面大鏡子，恐有嚴重反射光的問題，應該修正大樓位置，建議應該將建築往上發展，限制建物寬度，讓台北一零一可以繼續放煙火。

開發單位表示，此基地位置很重要，也知道該負有社會責任，但因旁邊有台北一零一，蓋高就會擋到台北一零一，已與國外團隊討論過好幾輪，盼幫台北市留下吸引觀光人潮的新地標。至於外觀設計為水晶造型，是盼水晶造型有正向意象，甚至未來松智、松壽路口還將蓋一棟280米的台北天空塔，地面層也會有壓力，若將建築物擺放松智路，會造成一百公尺內有連續三棟摩天大樓，對地面行人使用非常不友善。