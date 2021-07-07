美眾議員代家鄉感謝新北 侯友宜：姐妹市間善的循環

美國辛辛那提市（Cincinnati）選區的眾議員夏波（Steve Chabot），為回報過去新北捐贈當地防疫物資，在4日特別致信給新北市長侯友宜表達支持與感謝；侯友宜也說，他沒想到去年的捐贈，意外開啟「善的循環」，未來也會持續和夏波保持聯繫，請夏波在美國及國際繼續為台灣發聲、給新北支持。

新北市與美國俄亥俄州辛辛那提市是姐妹市，新北在去年國際疫情爆發時，捐贈辛辛那提防護衣、面罩及布口罩。當地眾議員夏波在今年7月4日以當地選區眾議員及眾院友台小組「國會台灣連線（Congressional Taiwan Caucus）」共同主席身分致信侯友宜表示感謝。

夏波表示，為了回報新北市去年4月捐贈防疫物資，他除鼎力支持日前美國捐贈台灣的250萬劑疫苗外，未來也將持續運用在國會的影響力，協助台灣及新北市獲得所需資源，包括疫苗及防疫物資等。

侯友宜指出，當初捐贈防疫物資給辛辛那提時，也沒期盼任何回報，沒想到是意外開啟「善的循環」，其實他也一直認為「幫助別人就是幫助自己」，如今得到美國友人慷慨的援助，未來他也會持續與夏波議員保持聯繫，請夏波在美國及國際場合為台灣發聲，為新北爭取更多友誼與支持。

秘書處長饒慶鈺說明，去年4月時美國疫情最為艱困，當時接到來自辛辛那提市的求助信件，期盼疫情相對緩和的新北市能提供防疫所需醫療物資，新北市立刻結合秘書處、教育局、哥倫比亞大學台灣校友會、UPS物流等產官學三方資源，積極以最快速度將物資送到辛辛那提、舊金山、紐約及德國史坦堡縣等友好城市，這也獲得美國與德國當地媒體的大幅報導。