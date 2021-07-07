經濟衝擊太大了！ 新北徵求金融機構合作助企業熬過

Covid–19去年入侵台灣後一度造成中小企業怨聲連連，今年疫情更嚴峻，對經濟打擊更大，讓中小企業有苦說不出。確診數最高的新北市如今也公開徵求，希望金融機構可與市府合作，在特殊時期幫助企業度過難關。

新北去年推出「急救貸」專案，若有企業申請營運資金貸款，會提供6個月部份利息補貼。考量到今年比去年更慘，企業在中央營運資金貸款最高升到600萬，前6個月利息由中央經濟部負擔，新北則是推出急救貸2.0，原先補貼第7到12個月0.5％利息增加到1％。

經發局表示，減息掉的這1％，希望能給企業支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金資金需求。

去年新北急救貸專案僅在地企業板信商銀響應，提供紓困資金約1億3千萬，經發局工商科長鍾佳蓉認為，因這些資金需要金融機構負擔，去年也特別頒感謝狀給板信商銀，但今年衝擊一定更大，希望能有更多金融機構參與，幫助大家度過難關。

鍾佳蓉分析，今年因為有升3級警戒，申請家數一定會增加，至於所需資金目前還無法計算。新北已在上月28日公開徵求金融機構貸放，預計周五截止投件，下周就會評選，會盡快開放申請。