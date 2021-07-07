柯文哲提非法移工管理不易 王必勝：帶回研究

北市3大批發市場相繼爆發疫情，其中環南市場將在明天再度全員篩檢。前進指揮所指揮官王必勝今天與北市府開會討論執行細節後表示，會中有討論非法移工如何管理，將帶回研究。

台北農產運銷公司所屬的第一、第二果菜批發市場，以及環南市場相繼發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的群聚感染，北市府7月起針對批發市場人員接種疫苗並大規模PCR檢測，環南市場因篩檢出40例確診者，2日開始休市3天，並在昨天復市。

王必勝今天上午與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊在第一果菜批發市場前進指揮所開會，柯文哲會前對於媒體詢問開會內容僅表示，每天都有事情要處理、每天都跟新北市聯防，接著就快步離去。

王必勝會後接受媒體聯訪表示，今天主要是討論8日環南市場以及9日第一果菜市場再度PCR篩檢的執行細節，還有探討一些新個案間的關聯性、會不會影響其他地方等。

王必勝指出，會議中有討論到市場非法移工，雙方都希望這群人可以出來接受篩檢，甚至注射疫苗，要怎麼有系統性地處理這群人，要回去再研究一下。

王必勝說，希望透過再度篩檢找出個案並處理，配合市場的管理措施，若最後發現有效果、疫情收斂了，就再重複一次，藉此讓疫情和緩下來，甚至達到清零。

王必勝強調，因為環南市場日前個案數較多，且比較具體、嚴重，40例確診都是在同棟樓，所以把重心放在處理這部分，但當然3大批發市場都一樣，今天還有提到狀況比較穩定的第二果菜市場，也就是濱江市場，後續要怎麼管理，避免發生群聚感染。

黃珊珊說，環南市場將於8日再度全員篩檢，第一果菜市場蔬菜區人員則在9日再做一次篩檢，工作人員要拿新的陰性證明才能入場，目前市場外圍的居民大致上還不錯，疫情沒有擴散出去，現階段只要把市場內部整理好，應該慢慢可以把疫情控制住，未來每天都會來開會。

柯文哲昨天在北市防疫記者會上表示，台北市社區感染不多，但還有一件事要解決，就是沒身分證的非法移工，這群人在管理上是個問題，本來想說能否幫他們先打疫苗，但擔心會被質疑。