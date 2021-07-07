新北三重湯城一員工陰轉陽 重啟消毒篩檢

新北市府今天表示，篩檢是守住市民健康的防線，三重區「湯城園區」因有員工篩檢「陰轉陽」，今天將重新消毒大樓，人員再次篩檢，不怕找到確診個案，就怕隱形傳播鏈潛藏社區。

新北市政府市政會議今天上午舉行，衛生局長陳潤秋針對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）報告疫情，新北疫情逐漸緩和，有8成的居家隔離民眾已解除隔離。

農業局長李玟表示，新北果菜公司剛完成第3次的核酸檢測（PCR）篩檢，4693人全部都是陰性。新北家禽運銷合作社員工染疫事件，共匡列103人居家隔離、47人自主健康管理。1日第2次採檢全數陰性，預計8日隔離滿14天第3次採檢PCR。

工務局長詹榮鋒表示，疫調新北禽染疫移工中，曾有兩人分別到土城區、新莊區、樹林區的工地打工，針對相關工人篩檢也都是陰性；日後會加強工地移工健康管理。

市長侯友宜表示，受台北農產運銷公司員工染疫事件影響，更謹慎面對新北果菜公司防疫作為，在三重、板橋兩個果菜市場全面多次篩檢；市府不怕篩檢出確診個案，反而要擔心隱形傳播鏈沒有被找到潛藏在社區。

他說，三重區「湯城園區」已在1日前全部消毒，且整個大樓篩檢近1000人，PCR檢測都是陰性。不過，昨天發現1個案檢測時是陰性，昨天「陰轉陽」，雖然CT值（循環數閥值）的傳播力很低，但為更慎重，今天又再度啟動消毒，所有大樓裡人員再度快篩加PCR檢測，讓職場環境乾淨。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，6日實施第3次篩檢，前兩次是快篩，這次是PCR檢測。全國各地的農產品送到板橋區、三重區的批發市場，員工每天的神經都得繃緊緊，才能夠守護市場淨土。