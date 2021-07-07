快訊

【紅區的日子1】一家七口確診、婆婆走了 她以淚洗面「病毒是不是要滅我全家」

華航集團華儲驚爆群聚感染 來自新北夫妻2人確診急篩檢上千人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北以防疫優先 連14年公寓大廈評選活動今年停辦

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
已經連續舉辦14年的新北市優良公寓大廈評選活動，今年原定以「寓守幸福」為主題，市府為全民健康、防疫優先，今年首度決定停辦一次，讓全市各社區專心投入防疫工作。圖／新北市工務局提供
已經連續舉辦14年的新北市優良公寓大廈評選活動，今年原定以「寓守幸福」為主題，市府為全民健康、防疫優先，今年首度決定停辦一次，讓全市各社區專心投入防疫工作。圖／新北市工務局提供

為防範疫情蔓延，新北工務局宣布，今年將停辦連續14年的優良公寓大廈評選活動，即起停止收件，已交件之社區可保留資料直接參加明年活動，而其中防疫措施也是評選重點，呼籲社區近期全力投入防疫，必定能為明年帶來佳績。

工務局說明，為在疫情期間守護市民健康、以防疫為優先，新北市今年主題為「寓守幸福」的優良公寓大廈評選活動將首度停辦，並即起停止收件，有社區先前已繳交報名資料，將可保留至明年直接參加評選活動。

工務局也說，其實防疫作為早已納入明年評選重點，請新北各社區持續投入防疫工作，累積的防疫成果，必定能為明年帶來更卓越的成績。

工務局指出，優良公寓大廈評選活動已經辦理14年，今年即將邁入第15年，原定報名日期為4月15日起至7月15日止，但考量疫情影響，經多次審慎評估後決定停辦今年活動。

工務局強調，疫情瞬息萬變，公寓大廈須隨時接受各方挑戰，新北每年都會邀請內政部營建署諮詢種子教師替社區管委開課，精進相關知識，去年更首創線上訓練課程，讓防疫同時也能持續強化社區管理，民眾亦能一同上網共同學習，詳情可至工務局公寓大廈管理科網站（https://www.publicwork.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=1ff6a7f00d6c498f）（首頁/關於我們/業務介紹/公寓大廈管理科），或撥打諮詢電話：（02）29603456轉7760、7761、7889、7890。

疫情

延伸閱讀

中國禁新建500公尺摩天大樓 要求把關工程品質

新北與加拿大高貴林簽訂MOU 加強雙向學生交流

對林昶佐生氣？會長林勝東：現在眼睛只有看到防疫

淡水沙崙文創園區領銜 新北上半年招商金額居六都之冠

相關新聞

隱藏在台北飲食中的福州菜

著名的台南炒鱔魚，有人說是從姓廖的兄弟開始的，廖家因為見過福州師處理，便試著炒鱔魚，從此一炮而紅；我有一回請教在台北開了分店的「阿輝炒鱔魚」的老闆，他說他們家也是跟福州師學的。

對林昶佐生氣？會長林勝東：現在眼睛只有看到防疫

為了加強環南市場防疫，國際扶輪3481地區透過台北市議員郭昭巖，上午捐贈兼具消毒、量體溫的防疫通道設施給環南市場，日前嗆...

美眾議員代家鄉感謝新北 侯友宜：姐妹市間善的循環

美國辛辛那提市（Cincinnati）選區的眾議員夏波（Steve Chabot），為回報過去新北捐贈當地防疫物資，在4...

經濟衝擊太大了！ 新北徵求金融機構合作助企業熬過

Covid–19去年入侵台灣後一度造成中小企業怨聲連連，今年疫情更嚴峻，對經濟打擊更大，讓中小企業有苦說不出。確診數最高...

新北以防疫優先 連14年公寓大廈評選活動今年停辦

為防範疫情蔓延，新北工務局宣布，今年將停辦連續14年的優良公寓大廈評選活動，即起停止收件，已交件之社區可保留資料直接參加...

與柯文哲開會 王必勝：希望非法移工也受篩

台北市長柯文哲今天上午會同副市長黃珊珊及前進指揮所指揮官王必勝前往台北漁市附近的里民活動中心開會，柯文哲及黃珊珊不接受媒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。