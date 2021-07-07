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新北以防疫優先 連14年公寓大廈評選活動今年停辦
為防範疫情蔓延，新北工務局宣布，今年將停辦連續14年的優良公寓大廈評選活動，即起停止收件，已交件之社區可保留資料直接參加明年活動，而其中防疫措施也是評選重點，呼籲社區近期全力投入防疫，必定能為明年帶來佳績。
工務局說明，為在疫情期間守護市民健康、以防疫為優先，新北市今年主題為「寓守幸福」的優良公寓大廈評選活動將首度停辦，並即起停止收件，有社區先前已繳交報名資料，將可保留至明年直接參加評選活動。
工務局也說，其實防疫作為早已納入明年評選重點，請新北各社區持續投入防疫工作，累積的防疫成果，必定能為明年帶來更卓越的成績。
工務局指出，優良公寓大廈評選活動已經辦理14年，今年即將邁入第15年，原定報名日期為4月15日起至7月15日止，但考量疫情影響，經多次審慎評估後決定停辦今年活動。
工務局強調，疫情瞬息萬變，公寓大廈須隨時接受各方挑戰，新北每年都會邀請內政部營建署諮詢種子教師替社區管委開課，精進相關知識，去年更首創線上訓練課程，讓防疫同時也能持續強化社區管理，民眾亦能一同上網共同學習，詳情可至工務局公寓大廈管理科網站（https://www.publicwork.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=1ff6a7f00d6c498f）（首頁/關於我們/業務介紹/公寓大廈管理科），或撥打諮詢電話：（02）29603456轉7760、7761、7889、7890。
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