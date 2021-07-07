對林昶佐生氣？會長林勝東：現在眼睛只有看到防疫

為了加強環南市場防疫，國際扶輪3481地區透過台北市議員郭昭巖，上午捐贈兼具消毒、量體溫的防疫通道設施給環南市場，日前嗆爆萬華立委林昶佐「騙肖仔」聲名大噪的自治會會長林勝東也到場，媒體問林是否對林昶佐很生氣，他避談政治話題，僅說，現在眼睛只有看到防疫。

扶輪社透過郭昭巖捐贈的防疫通道設施，兼具光觸媒、酒精消毒與體溫測量，和腳底消毒超溫警報系統，作為防疫通道，供出入環南市場的人員使用。郭昭巖說，將繼續協助環南市場復市後的防疫，最重要的是讓消費者重拾信心。

上午參加捐贈儀式的包括環南市場自治會長林勝東、國際扶輪3481地區總監黃永輝、國際扶輪3481地區助理總監黃志輔、台北市議員郭昭巖。