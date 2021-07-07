淡水沙崙文創園區領銜 新北上半年招商金額居六都之冠

新北市上半年完成12件民間參與公共建設招商案，在南山人壽投資27億在淡水文創園區要打造千坪親水設施挹注下，新北12件招商案簽約金超過70億，是六都之冠，繼去年後再度蟬聯招商王。

南山人壽斥資27億要把沙崙海水浴場打造「淡水沙崙、文創Salon」，除規畫停車場與企業教育訓練中心外，在周遭設計星空舞台、演藝廳與親水設施等，最被民眾期待，預計2025年完工。

經發局指出，南山人壽投資的「新北市淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」占上半年所有簽約金4成，另外如新莊興化、板橋黃石與八里龍形3座市場招商，也是透過設計能量再造，規畫成多功能購物空間。

5月已完成拆除的興化市場，未來會結合超級市場、餐飲與零售設施，興建地下2層、地上6層建築物，提供在地居民採買兼休閒空間；黃石市場主體4月拆除，預計2024年完成地下3層、地上9層建築物，提供零售市場、商場、辦公室、公益設施及旅館使用；龍形市場則為4層建築物包含蔬果市場與公益空間，同樣2024年完工。

經發局表示，新北去年完成19件招商案，簽約金額達224億元，成功榮獲招商王，今年上半年碰到疫情挑戰，仍完成12件民間參與公共建設招商案，簽約金額超過70億元，為六都之冠。

此外，市府預計下半年也將推動「新北市土城區明德段商二用地招商案」、「林口區力行段第四種產業專用區標售案」及「淡水區竹圍市場招商案」等多項招商案，捷運局也將陸續於今年8、9月公告「新北環狀線橋和站與板新站土地開發案」，歡迎各界廠商踴躍投標。