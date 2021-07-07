球星「周董」愛心不受疫情阻礙 攜手議員送到烏來部落

由中信兄弟球星「周董」周思齊創立的球芽基金，愛心在疫情期間不打烊，近日周董透過新北市議員陳偉杰協助下，贈送如口罩、酒精、耳溫槍、護目鏡等防疫物資，到偏遠烏來區忠治部落。忠治里長黃忠信為此發文感謝，表示會優先發放給當地低收入戶。

即便5月中後全國因疫情升為3級警戒，球芽基金也持續發送物資，先前已分別到過花蓮馬太鞍與新竹五峰部落。球芽基金指出，烏來忠治部落看似位處資源不缺乏地區，但因地處山區且部落內住民多為長者，不容易下山，疫情期間也加強管制避免遊客進入遊玩，面臨到物資不足的困境。

在市民牽線下，球芽基金也啟動防疫物資募集，並在陳偉杰協助下把愛送到烏來，而近期Delta變異株現形屏東，球芽基金未來也將送往物資到南部。

陳偉杰表示，自己兒子是死忠兄弟迷，特別喜歡周董，他在場上表現無敵外，默默行善愛心更不落人後，在他的號召下，共捐出1萬5千片口罩、50罐消毒酒精，希望偏鄉長輩能安心度過這次疫情。