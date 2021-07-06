遊艇闖白沙灣多人未戴口罩 岸巡蒐證送辦每人最高1萬5

針對有民眾拍到有遊艇日前在新北市白沙灣海域出現，並有水上摩托車在海域穿梭，船上的人也沒有戴口罩，質疑違反規定。第八岸巡隊表示，有關該遊艇被民眾檢舉未配戴口罩案，將蒐集相關事證後移請主管機關裁處。

第八岸巡隊副隊長曾建仁，針對有民眾反映，有遊艇航至白沙灣且有多人在船上未戴口罩，他說，經查該遊艇於7月4日申請報備8人，進出新北市八里區某處遊艇碼頭，由第八岸巡隊八里安檢所實施檢查，當時船上人員均依規定配戴口罩。

曾建仁表示，當時有宣導出海後，應全程配戴，避免產生防疫破口，在船舶出海後，海巡隊並會在勤務中會視情況登檢。本件民眾檢舉未配戴口罩案，將蒐集相關事證後移請主管機關裁處。

針對有民眾拍到有遊艇日前在新北市白沙灣海域出現，並有水上摩托車在海域穿梭，船上的人也沒有戴口罩，質疑違反規定。交通部觀光局上觀處今天回應說明，白沙灣水域為禁止動力型水域活動，違者可依發展觀光條例及裁罰，將再釐清細節，如有違反規定將依法裁處。

北觀處表示，至於遊艇上群聚、遊艇上及水上摩托車上未戴口罩，涉及違反傳染病防治法之規定，應由主管機關新北市政府衛生局依法裁罰。業者則表明是探勘行程且經申請，非商業行為，且水上摩托車經勸導都已收起。