板橋烤鴨名店排到繞圈群聚 經發局：業者將改發號碼牌

新北板橋排隊名店「萬香烤鴨」排隊人龍爆滿，還繞圈到馬路上，引發民眾憂心成防疫破口，新北經發局表示，在協助店家調整分流措施後，店家未來會以發號碼牌並註明取餐時間的方式，降低顧客在同一時段群聚的風險，而經發局明天也會複查改善成果。

三級警戒下，外帶美食成民眾關注焦點，新北市板橋區一家的排隊名店萬香烤鴨，每晚客人絡繹不絕，假日人潮更是炸開，有民眾反應，店家沒有相關動線規劃，現場人一多，民眾也沒在管社交距離，違停與路邊飲食更是經常上演。

板橋警方表示，該路段是執法重點，經常接到檢舉電話，都有依法開罰；當地里長也表示有向店家勸說，還有待研究對策。事實上，該店家都有告知民眾防疫規定，貼標語、備酒精、且不斷提醒民眾要遵守防疫距離，只是人手不足，民眾久了也會鬆懈。

經發局指出，其實平常不分日夜與週末，都會稽查熱門餐飲店家，基本上都有符合相關規定，只是稽查人力有限、排隊人龍太長，有些地方成管理死角，今天接獲民眾反應後，下午就再次前往稽查，並積極與店家研議改善方案。

經發局說明，店家也很有誠意與配合，在今日晚間研議出改善方案，將會調整烤鴨烹飪時間，出爐時間分佈在不同時段，防止單一時段過多民眾，而民眾在現場付款後，也會獲得號碼牌，牌上會有號碼跟取餐時間，免去排隊之苦、減少群聚，讓分流極大化。

經發局還說，店家也承諾，會從工作人員分出人力，以大聲公告知取餐民眾安全距離，同時也提醒提早取餐的民眾要在號碼牌上的時間取餐，以落實分流措施。另外，為人員有效利用與避免點餐不取的情況，店家現在也全面以現場購買取號碼牌為主。