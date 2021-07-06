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遭倒廢棄物得自己清？ 新北環保局：正研商分工或補償

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
傾倒的廢棄物沿著山坡滑落至一旁竹筍園。圖／新北市議員賴秋媚提供
傾倒的廢棄物沿著山坡滑落至一旁竹筍園。圖／新北市議員賴秋媚提供

新北五股民義路二段52巷道路遭不名人士惡意傾倒廢棄物，新北市議員賴秋媚表示，市府沒辦法破案，還要求地主先清理，簡直傷口灑鹽；環保局回應，因證據有限、尚在追查，才會依法先請地主清理，近期會邀集地主、區公所會勘，研商清理方式，也不排除透過分配及補償等機制處理。

新北市五股區民義路二段52巷道路，在六月初遭不名人士惡意傾倒事業廢棄物，廢棄物並沿著山坡滑落至一旁竹筍園，筍農發現第一時間即報警，不過警方仍未抓到兇手，而環保局則要求地主要負責清理，否則要予以裁罰。

賴秋媚批評，經現場會勘後及照片顯示，廢棄物大多傾倒於馬路上，僅有少部分滑落至竹筍園，筍農也早報警，如今一個月過去等不到破案的消息就算了，市府還遭要求要清理廢棄物，根本就是在無辜農民傷口上抹鹽，卸責又冷血。

賴秋媚強調，民義路二段52巷聯外道路不多，希望警方能更積極的調閱監視器找出可疑的車輛，至於路邊的廢棄物，環保局也本該本於職責清理，並在未來向真正的違法者求償，而非找無辜的地主及弱勢的農民開刀。

環保局回應，對非法棄置廢棄物的案件，一般會先追查實際行為人但有時因證據有限、追查費時，會依廢棄物清理法第11條規定，請土地或建築物的所有人、管理人或使用人，基於應有維護義務先清除，以維護環境整潔，避免影響公共衛生。

環保局說明，遭棄置地點包含農地及私有但供公眾使用的道路，近期會邀集地主、道路管理機關區公所會勘，研商清理方式，也不排除透過分配區塊及補償等機制處理。

環保局指出，五股派出所在7月5日接獲民眾報案同地點又有同樣情形，目前已經成立專案小組，並掌握可疑人車，若順利破案，除將依違反廢棄物清理法將行為人移送法辦，最重可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，環保局也會限期行為人清除。

新北市五股區民義路二段52巷道路遭不明人士傾倒廢棄物。圖／新北市議員賴秋媚提供
新北市五股區民義路二段52巷道路遭不明人士傾倒廢棄物。圖／新北市議員賴秋媚提供

廢棄物 農民

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