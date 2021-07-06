快訊

地牛翻身！18:26規模4.5地震 最大震度花蓮4級

高端向巴拉圭申請新冠疫苗第三期臨床試驗 將與AZ進行比對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止內溝溪邊坡再滑落 施作蛇籠加強鞏固

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止內溝溪出現土石滑落的現象，市議員廖先翔要求施作蛇籠鞏固改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止內溝溪出現土石滑落的現象，市議員廖先翔要求施作蛇籠鞏固改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止內溝溪休閒環境很好，打造賞螢步道，也成了附近居民休閒散步的好去處，只是在靠近忠山里這一邊的邊坡，在大水的沖刷下，再度出現土石滑落的現象，所以，今(6)日市議員廖先翔就邀請了相關單位人員現場會勘，要求施作蛇籠鞏固改善。

忠山里長吳國全說，內溝溪忠山里的區段沿線，之前做了很多綠美化的工作，但是常常大雨來的時候，造成堤岸的鬆跨，那過去有做改善，但是當時有生態的考量，所以使用生態工法，但是在固椿的部分可能沒有考慮到整個天災，當時是用打椿，做了一整排的打椿編柵，配合整個生態，不過，理想是很好，但還是抵不過自然的災害，所以，這次建議希望在這邊增設石籠，讓整個坡岸做鞏固，一次做好，讓整個溪岸的綠美化能夠永續下去。

市議員廖先翔指出，內溝溪岸在里長上任後將沿岸步道整理的相當舒適，是附近民眾散步休憩的好地方，但是，因為內溝溪河道是比較蜿延的，所以，在水流比較大的時候，對護坡的攻擊性是比較強的，沖刷的也比較嚴重，先前雖然有做一些比較自然生態的工法，但是保護力道比較弱一點，所以，土石有持續往下坍方。

廖先翔表示，今天會勘希望在受水流沖擊面比較強，像是轉彎處，做比較強的防護，用一些在基隆河常看到石籠工法，讓內溝溪護坡能夠抵禦大水的沖擊，也可以營造自然植披的現象，希望新北市政府水利局能夠儘快協助施作，公私協力將內溝溪環境更舒適宜人。

汐止 綠美化

延伸閱讀

名導陪父母打疫苗卻成群聚 政府回應讓他「氣到發抖」

汐止樟樹商圈 保值力強

汐止大同、新台五路好塞 新北市議員促二高接環東

「得來速」不速了　新北排隊車潮一路擠到公車站

相關新聞

疫情海嘯首排！士林夜市最心酸 店面空置率飆破27%

欣元商仲針對台北市135個店面商圈，調查10米以上主要路段的「店面空置率」，歷經1個月的調查統計，店面總數共有10,95...

新光A11櫃姐家住中和 百貨中曾接觸女街友也送隔離

台北市新光三越A11中一名櫃姐4日傳出確診消息，今新北市府公布足跡，指出櫃姐只有上月28、29日與本月2日在新光三越營業...

看電視也能做運動 平溪關懷據點長者動健康

由一粒麥子基金會管理的平溪區嶺腳關懷據點，仍維持弱勢長者及失能居民的送餐服務，因許多長者在疫情期間，缺乏運動，因此，運用新北市政府在公用頻道推廣的每天早上八點「防疫動健康」課程，希望平溪的老人家們能跟著電視天天活動一下，在家也能舒爽流汗、放輕鬆。

創新地方產業 三芝青農試種植金鑽鳳梨

台灣鳳梨主要產地多在中南部，不過在北部的三芝區有青農兩年前決定試種金鑽鳳梨，現在進入熟成階段，逐批採收中，採用有機農法種植，所結果實雖然不大，酸酸甜甜帶有天然果香的果肉，絲毫不輸給中南部的鳳梨口感。

助淡水警抗疫 小英之友會、市議員捐隔離衣

全國三級警戒到7月12日，整體病例雖有趨緩的跡象，但面對疫情嚴峻關鍵時刻，防疫工作依舊不能鬆懈及掉以輕心。新北市議員鄭宇恩與新北市小英之友會淡水分會到淡水警分局致贈500套半身隔離防護衣，藉此為他們加油打氣。

汐止內溝溪邊坡再滑落 施作蛇籠加強鞏固

汐止內溝溪休閒環境很好，打造賞螢步道，也成了附近居民休閒散步的好去處，只是在靠近忠山里這一邊的邊坡，在大水的沖刷下，再度出現土石滑落的現象，所以，今(6)日市議員廖先翔就邀請了相關單位人員現場會勘，要求施作蛇籠鞏固改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。