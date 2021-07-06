汐止內溝溪邊坡再滑落 施作蛇籠加強鞏固

汐止內溝溪休閒環境很好，打造賞螢步道，也成了附近居民休閒散步的好去處，只是在靠近忠山里這一邊的邊坡，在大水的沖刷下，再度出現土石滑落的現象，所以，今(6)日市議員廖先翔就邀請了相關單位人員現場會勘，要求施作蛇籠鞏固改善。

忠山里長吳國全說，內溝溪忠山里的區段沿線，之前做了很多綠美化的工作，但是常常大雨來的時候，造成堤岸的鬆跨，那過去有做改善，但是當時有生態的考量，所以使用生態工法，但是在固椿的部分可能沒有考慮到整個天災，當時是用打椿，做了一整排的打椿編柵，配合整個生態，不過，理想是很好，但還是抵不過自然的災害，所以，這次建議希望在這邊增設石籠，讓整個坡岸做鞏固，一次做好，讓整個溪岸的綠美化能夠永續下去。

市議員廖先翔指出，內溝溪岸在里長上任後將沿岸步道整理的相當舒適，是附近民眾散步休憩的好地方，但是，因為內溝溪河道是比較蜿延的，所以，在水流比較大的時候，對護坡的攻擊性是比較強的，沖刷的也比較嚴重，先前雖然有做一些比較自然生態的工法，但是保護力道比較弱一點，所以，土石有持續往下坍方。

廖先翔表示，今天會勘希望在受水流沖擊面比較強，像是轉彎處，做比較強的防護，用一些在基隆河常看到石籠工法，讓內溝溪護坡能夠抵禦大水的沖擊，也可以營造自然植披的現象，希望新北市政府水利局能夠儘快協助施作，公私協力將內溝溪環境更舒適宜人。