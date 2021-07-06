環南復業首日 柯文哲：進行市場的「分艙分流」管制

台北市環南市場休市3天後今天開市，台北市長柯文哲今在防疫記者會表示，開始進行市場的「分艙分流」管制，搬運工依照區域穿不同衣服，方便辨識，攤商損失最多可申請2萬元賠償金，市場處正積極規劃申請辦法。至於，市場E化系統只會輸入健保資料庫中的PCR跟疫苗資料而已，沒有個資問題。

柯文哲表示，環南市場今天重新開市，大家都很辛苦尤其市場是勞力工作，有做才有收入，攤商很珍惜重新開工的機會，防疫措施很認真，現在進場都要持PCR陰性證明，原則上這幾天要7月1日以後的陰性證明，在疫苗還沒發生效果 只好定期做一次檢查 另外將於7月8日再做一次PCR，9日以後就要持新的PCR證明進場。

柯文哲表示，現在市場工作人員要佩戴口罩、面罩等「兩罩」，呼籲攤商下工後也要防止攤與攤感染，「兩罩」應於各自回家後再拿掉。此外，開始進行市場的分艙分流管制，搬運工依照區域穿不同衣服，方便辨識，「以前只有醫院在想分艙分流，現在連市場都要有。」

台北市副市長黃珊珊表示，環南市場共計1057攤，全面停業3天，一攤可得到1萬5000元賠償金，另有貨品損壞則是一攤5000元賠償金，這次最多可申請2萬元賠償金，經費支出共計2000萬元，市場處正積極規劃申請辦法。目前只針對環南個案賠償，將來其他市場的狀況將按照相關標準處理。

至於，市場E化系統結合健保資料庫是否有個資疑慮，柯文哲表示，市場實聯制E化系統，預計7月15日上線，規劃建立一個伺服器，只會輸入健保資料庫中的PCR跟疫苗資料而已，沒有個資問題。