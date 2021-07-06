助淡水警抗疫 小英之友會、市議員捐隔離衣

全國三級警戒到7月12日，整體病例雖有趨緩的跡象，但面對疫情嚴峻關鍵時刻，防疫工作依舊不能鬆懈及掉以輕心。新北市議員鄭宇恩與新北市小英之友會淡水分會到淡水警分局致贈500套半身隔離防護衣，藉此為他們加油打氣。

市議員鄭宇恩表示，小英之友會是過去社會上許多百工百業，民間所組成的團體，許多賢達人士或想要為社會貢獻的人都在小英之友會，而這次捐防疫物資希望能夠拋磚引玉來為防疫付出心力。

新北市小英之友會秘書長江基清表示，捐贈隔離防護衣，就是希望能夠保護警察人員在執勤的平安。

員警除了維護治安及交通外，更要協助防疫工作，身處第一線直接面對民眾，增加染疫的風險。

淡水警分局長黃南山表示，在這場與病毒的戰役中，員警扮演的角色極為艱鉅且壓力沉重，感謝鄭議員與新北市小英之友會淡水分會吳會長力挺捐贈防疫裝備，提升第一線執勤員警防疫能量，讓同仁有完善的防護措施，繼續守護社會治安及執行防疫工作。