看電視也能做運動 平溪關懷據點長者動健康

由一粒麥子基金會管理的平溪區嶺腳關懷據點，仍維持弱勢長者及失能居民的送餐服務，因許多長者在疫情期間，缺乏運動，因此，運用新北市政府在公用頻道推廣的每天早上八點「防疫動健康」課程，希望平溪的老人家們能跟著電視天天活動一下，在家也能舒爽流汗、放輕鬆。

一粒麥子基金會社工員許舒涵表示，因為關懷據點配合防疫政策封閉，許多老人家無法規律做運動，身體機能容易退化，心情也缺乏調節放鬆，近日聽到觀天下有線電視推廣公用頻道第三台每天早上八點有動健康課程播出的消息，便特地來到長者家中宣傳，跟著電視教學做平甩功、耐力操，利用身邊的礦泉水的小法寶便能提升老人家的肌力，減少肌少症發生跌倒的可能。

觀天下有線電視公用頻道第3頻道播出的範圍，包含汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等區，時間在上午八點，若是錯過，下午的三點或四點也會進行重播，民眾可以多加利用，在家防疫並兼顧身心健康。