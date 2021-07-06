創新地方產業 三芝青農試種植金鑽鳳梨

台灣鳳梨主要產地多在中南部，不過在北部的三芝區有青農兩年前決定試種金鑽鳳梨，現在進入熟成階段，逐批採收中，採用有機農法種植，所結果實雖然不大，酸酸甜甜帶有天然果香的果肉，絲毫不輸給中南部的鳳梨口感。

三芝有機農場馬文權說，三芝區農地多，其中也有不少休耕地，其實這次嘗試種植不只是增加自己的種植作物品種，更加也是希望能夠讓更多的休耕地有效的利用，看準鳳梨的生長特性，以及北部的生長季會比中南部長，恰好讓產季錯開，填補是市場中中南部鳳梨產季的空缺。

金鑽鳳梨肉質細緻、酸度低，雖然採用有機農法的種植方式，但其實鳳梨的管理過程中病蟲害少見，最繁複的就是需要手工除草，可以說是並不難種，在三芝嘗試種植，就是希望能夠在現有的農特產品中開闢新的商機，多元化種植，創新地方產業。

三芝有機農場馬文權指出，三芝靠近北部市場，不論是單賣產品運輸進入市場，或是發展成觀光、休閒農產業都具有地利優勢，產量穩定後也期待為三芝開創新的農特產品與新的地方產業。

新北市府農業局簡任技正洪勝雄說，三芝有機農場首次試種1600顆，經過23個月近兩年的生長時間終於採收，超過兩公噸重的有機鳳梨，以首次嘗試種植來說成果相當豐碩，而以行動支持小農，一顆有機鳳梨產地價格只要一百元相當實惠，期待未來能夠朝年年都可以採收的目標邁進，讓擁有大片農地的三芝農產品能夠更多元，創新並發展成為地方特色產業。