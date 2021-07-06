快訊

地牛翻身！18:26規模4.5地震 最大震度花蓮4級

高端向巴拉圭申請新冠疫苗第三期臨床試驗 將與AZ進行比對

聽新聞
test
0:00 / 0:00

創新地方產業 三芝青農試種植金鑽鳳梨

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝區有青農試種金鑽鳳梨，酸酸甜甜帶有天然果香的果肉，絲毫不輸給中南部的鳳梨口感。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區有青農試種金鑽鳳梨，酸酸甜甜帶有天然果香的果肉，絲毫不輸給中南部的鳳梨口感。 圖／紅樹林有線電視提供

台灣鳳梨主要產地多在中南部，不過在北部的三芝區有青農兩年前決定試種金鑽鳳梨，現在進入熟成階段，逐批採收中，採用有機農法種植，所結果實雖然不大，酸酸甜甜帶有天然果香的果肉，絲毫不輸給中南部的鳳梨口感。

三芝有機農場馬文權說，三芝區農地多，其中也有不少休耕地，其實這次嘗試種植不只是增加自己的種植作物品種，更加也是希望能夠讓更多的休耕地有效的利用，看準鳳梨的生長特性，以及北部的生長季會比中南部長，恰好讓產季錯開，填補是市場中中南部鳳梨產季的空缺。

金鑽鳳梨肉質細緻、酸度低，雖然採用有機農法的種植方式，但其實鳳梨的管理過程中病蟲害少見，最繁複的就是需要手工除草，可以說是並不難種，在三芝嘗試種植，就是希望能夠在現有的農特產品中開闢新的商機，多元化種植，創新地方產業。

三芝有機農場馬文權指出，三芝靠近北部市場，不論是單賣產品運輸進入市場，或是發展成觀光、休閒農產業都具有地利優勢，產量穩定後也期待為三芝開創新的農特產品與新的地方產業。

新北市府農業局簡任技正洪勝雄說，三芝有機農場首次試種1600顆，經過23個月近兩年的生長時間終於採收，超過兩公噸重的有機鳳梨，以首次嘗試種植來說成果相當豐碩，而以行動支持小農，一顆有機鳳梨產地價格只要一百元相當實惠，期待未來能夠朝年年都可以採收的目標邁進，讓擁有大片農地的三芝農產品能夠更多元，創新並發展成為地方特色產業。

鳳梨 農地

延伸閱讀

同鄉一命 從星級飯店到士官長搶救台東鳳梨銷路

青農自創電商平台 海鮮防疫組合優惠開跑至8月底

台東首屆夏雪芒果評鑑 青農曾永忠奪果王

台東夏雪芒果評選今出爐 青農曾永忠奪首屆果王

相關新聞

疫情海嘯首排！士林夜市最心酸 店面空置率飆破27%

欣元商仲針對台北市135個店面商圈，調查10米以上主要路段的「店面空置率」，歷經1個月的調查統計，店面總數共有10,95...

新光A11櫃姐家住中和 百貨中曾接觸女街友也送隔離

台北市新光三越A11中一名櫃姐4日傳出確診消息，今新北市府公布足跡，指出櫃姐只有上月28、29日與本月2日在新光三越營業...

看電視也能做運動 平溪關懷據點長者動健康

由一粒麥子基金會管理的平溪區嶺腳關懷據點，仍維持弱勢長者及失能居民的送餐服務，因許多長者在疫情期間，缺乏運動，因此，運用新北市政府在公用頻道推廣的每天早上八點「防疫動健康」課程，希望平溪的老人家們能跟著電視天天活動一下，在家也能舒爽流汗、放輕鬆。

創新地方產業 三芝青農試種植金鑽鳳梨

台灣鳳梨主要產地多在中南部，不過在北部的三芝區有青農兩年前決定試種金鑽鳳梨，現在進入熟成階段，逐批採收中，採用有機農法種植，所結果實雖然不大，酸酸甜甜帶有天然果香的果肉，絲毫不輸給中南部的鳳梨口感。

助淡水警抗疫 小英之友會、市議員捐隔離衣

全國三級警戒到7月12日，整體病例雖有趨緩的跡象，但面對疫情嚴峻關鍵時刻，防疫工作依舊不能鬆懈及掉以輕心。新北市議員鄭宇恩與新北市小英之友會淡水分會到淡水警分局致贈500套半身隔離防護衣，藉此為他們加油打氣。

汐止內溝溪邊坡再滑落 施作蛇籠加強鞏固

汐止內溝溪休閒環境很好，打造賞螢步道，也成了附近居民休閒散步的好去處，只是在靠近忠山里這一邊的邊坡，在大水的沖刷下，再度出現土石滑落的現象，所以，今(6)日市議員廖先翔就邀請了相關單位人員現場會勘，要求施作蛇籠鞏固改善。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。