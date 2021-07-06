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10分鐘擠1.8萬人預約 新北70歲以上莫德納預約近9成
新北市今日開放70歲以上長者預約莫德納疫苗，市長侯友宜透露，上午開放短短10分鐘內就有1.8萬人預約，截至下午2時40分以前，5.3萬網路預約名額已經預約超過4.6萬人，比例直逼9成。
新北上周首度採用網路預約，短時間湧入百萬人次，造成系統大塞車，引來謾罵聲一片，這次再度開放預約，系統改善不少，不少民眾也都有感，很快就預約成功。
侯友宜指出，上午系統開放後，10分鐘就有1.8萬人預約，到下午2時40分錢已有4萬6585人預約，市府預期今天能達標9成。這次新北獲配16萬劑，平分開放70、68歲兩梯次長者打疫苗，每梯次8萬劑，網路約5.3萬、醫療診所則是2.7萬。
另外新北今也對近3千名公車、新巴士司機以及捷運駕駛與站務人員分梯次接種疫苗，實際施打人數1381人，施打率近95％。
而衛生局也通報新增3例接種AZ疫苗後死亡案例，分別在中和、新莊與鶯歌，為86歲男性、90歲男性與58歲女性。90歲死者因多重慢性病在上月30日死亡，另外2人則是接種後陸續出現身體不適，都在昨日宣告不治。
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