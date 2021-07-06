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市場攤商定期採檢可行否？侯友宜：新北PCR一天能做1.5萬人

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供

台北市場群聚擴大，有學者提出「攤商定期採檢」，新北市長侯友宜表示，新北若碰到大型群聚事件，可以在一天內做1萬5000人PCR篩檢，迅速把個案找出，這樣就能有效壓制疫情

台北市場群聚連環爆，台大公衛學院教授陳秀熙主張，市場攤商應該定期採檢，台北市長柯文哲則認為這不切實際，「我們經不起每週做一萬人的PCR」。

侯友宜指出，新北的PCR篩檢量每天最少可以做到7000，若有需要可做到1萬5000人，這樣在碰到大型群聚時，就可以立即出動機動篩檢隊，直接到現場做採檢，用PCR檢測快速的在當天把個案找出。另外，新北39社區篩檢站中，有20個篩檢站同樣能用PCR採檢，來有效壓制疫情。

侯友宜提到，像新北果菜市場，之前也曾在一天之內篩檢2627人，結果全部陰性，新北的篩檢量能充足、快速，希望大家齊心齊力面對所有狀況，才能夠有效讓疫情受到控制。

另外，有民眾反應淡水區衛生所接種疫苗名額變少，快減少到原有的三分之一，衛生局長陳潤秋強調，新北不斷升級接種場所，名額減少是為了進行分流，當時就加入186家合約診所，現在更已經達到232家，另外還有醫療院所也能接種，要提供給民眾更好的服務。

侯友宜 疫情 柯文哲

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