北市雙園國中設站 供環南市場人員及周邊篩檢
台北市長柯文哲今天表示，將在環南市場旁邊的雙園國中設篩檢站，讓環南市場從業人員、周邊里民等篩檢，今、明兩天上午8時至下午4時服務。
台北市政府下午舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會，市長柯文哲表示，環南市場先前驗出不少PCR陽性，但真正在市場內工作的案例不多。
柯文哲表示，在環南市場旁邊的雙園國中設篩檢站，請北市聯醫仁愛院區團隊進駐，開了4線，讓環南市場從業人員、周邊里民等方便篩檢。服務時間為今天及明天上午8時至下午4時，希望能找出無症狀確診者。
此外，柯文哲指出，北市7家醫院開放民眾免費做PCR篩檢，一天約有2000個名額，「不是全市普篩，有需要的才去做」，例如有接觸史、旅遊史或因各種原因自認需要篩檢的民眾，就自行上網預約。
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