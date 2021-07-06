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北市家戶感染多 柯文哲：1人中鏢傳染12家人

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，台北市就有一個案例，全家13人都確診，一個人在外感染，回家感染12人，所以現在大家都宅在家，還是要將家戶感染視為重要的事情，台北市家戶感染還是相當多。圖／台北市府提供
柯文哲說，台北市就有一個案例，全家13人都確診，一個人在外感染，回家感染12人，所以現在大家都宅在家，還是要將家戶感染視為重要的事情，台北市家戶感染還是相當多。圖／台北市府提供

今天新增27例本土確診、17例死亡，其中台北市14例。台北市長柯文哲今天表示，台北市的確診數，一開始確診的確降很快，不過一周前速度變慢，尤其上周開始大規模PCR，也將黑數撈出來，數字就沒有期望降這麼快。

柯文哲今天也提到，台北市除了市場之外，防疫最大問題還是家戶感染，柯文哲說，防疫期間大家窩在家，結果一個人在外面感染，回到家裡再感染家人，台北市就有一個案例，全家13人都確診，一個人在外感染，回家感染12人，所以現在大家都宅在家，還是要將家戶感染視為重要的事情，台北市家戶感染還是相當多。

至於今天死亡新增17例，柯文哲說，不容易判讀，甚至牽涉到黑數，很難觀察。

根據台北市政府公布的每周疫情趨勢，台北市第26周(6月27日至7月3日)確診數以萬華區42人最高，不過值得注意的是，中山區也有18例；士林、中正區各13人；北投區12例、大同區11例。

新冠肺炎 COVID-19 柯文哲

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