才被建議請假 北市衛生局長黃世傑出席市政會議

台北市衛生局長黃世傑因診所私打疫苗事件，先是請辭未果、後又被建議請假。但黃世傑今天上午銷假出席市政會議，但整場未發言。

黃世傑因診所私打疫苗案請假一個月，但今天銷假出席市政會議，不過會中沒有發言；外傳副市長黃珊珊派助理進駐衛生局「監督」，市府官員澄清是為了協助快篩業務。

副市長蔡炳坤日前表示，診所私打疫苗事件還有很多調查要進行，「我們認為這段期間讓黃局長請假迴避休息一下，有益釐清真相」，但重要會議如市政會議、市議會等，黃世傑還是可以銷假參加。

好心肝的兩家診所因打新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫苗對象不符規定，各遭罰新台幣200萬元，台北市政風處先前表示，流出疫苗的相關人員疾管科余科長、吳股長、蔡專員涉有行政違失，會送考績會處理，全案並由廉政委員會審查。

黃世傑說，診所私打疫苗案他該負最大的責任，已向市長柯文哲請辭，但沒被批准；後又被議員發現他請假一個月，黃世傑說是黃珊珊建議他請假避嫌。

柯文哲昨天則說，等調查告一段落，黃世傑就可回來上班。