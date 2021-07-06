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新北YouBike新合約開標 將擴大站點至1500站

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北YouBike新合約開標，預計7月12日決標，未來預計會將現有650個站點擴增至1500個站點，增加規模密度。圖／報系資料照
新北YouBike新合約開標，預計7月12日決標，未來預計會將現有650個站點擴增至1500個站點，增加規模密度。圖／報系資料照

新北市YouBike合約今年8月28日到期，今天開資格標，共有2家業者進入下個階段，預計7月12日決標、月底前完成簽約，屆時將會決定由誰來獲得下一個階段的YouBike經營權。新北市交通局表示，新合約將從8月29日至2028年12月31日，預計會把原本的650個站點擴大至1500個站點以上。

新北市YouBike目前是由微笑單車公司來經營，他們在2014年與新北市簽訂第一份合約，後來需求擴增，市府又陸續與微笑單車簽訂二、三期合約，增加站點與車輛，目前新北市YouBike數量已達到2萬1000台。

由於市府與微笑單車簽訂的合約將在8月29日到期，交通局在今年4月27日至5月3日辦理公開展覽，6月10日正式公告標期，讓廠商來探詢或提供意見修正內容，全案在今日辦理資格標，共有2家廠商符合資格並進入下個階段，交通局將於7月12日辦理評選，待結果出爐後將進入議約程序。

交通局指出，屆時將會召開議約會議，與得標廠商確認內容有無爭議，是否有要修改之處，若一切順利，主持人會當場宣布結果，目前尚無確定時程，不過預計7月底能完成簽約。

交通局表示，新合約將從今年8月29日開始至2028年12月31日，長達7年多，此次合約內容也會比較大，合約內容會要求廠商將現有的650個站點擴增至1500個站點，預計在2025年之前完成，自行車數量則同樣是2萬1千輛，主要用意是希望提高YouBike規模密度，讓民眾可及性更高，觸角伸得更廣。

YouBike 單車

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