里長反映打疫苗電話預約有需求 北市府下午說明

北市70歲以上長者今天可上網預約接種疫苗，但尚未公布非上網預約的方法，導致部分里長抱怨。北市府表示，下午記者會將宣布如何用電話預約，且考慮下修可預約的年齡。

萬華區華中里長黃世豪今天表示，市府過去會同時公布上網預約以及非上網預約的時間，但這次沒有公布非上網預約的方法，所以從昨天下午開始就一直接到里民的電話，問什麼時候才能打電話到區公所預約。

黃世豪指出，台北市長柯文哲昨天有說「不會上網可以打電話到區公所預約」，但後續公布的宣傳圖卡卻沒有公布確切時間，呼籲市府不能政策交代不清，卻讓里長幫忙「擦屁股」。

文山區華興里長陳峙穎說，從開放72歲以上長者施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗開始，市府就沒有發送紙本通知單，也沒有提供未預約的名冊給里長，結果就是有數位落差的長輩不知道可以打疫苗了，弱勢市民「直接被淘汰」。

陳峙穎進一步表示，柯文哲自詡是數位城市領頭羊，卻直到預約系統已經上路第5次了，才新增取消機制，且居然是用電話人工取消。

議員戴錫欽則指出，今天協助長者們取消預約時，依預約平台指示，要打電話向「預約的特約機構辦理取消」，但特約機構卻稱「不接受取消，要打1999取消」；打電話到1999時又發生打不進去的離譜事件。

戴錫欽質疑，市府應說明清楚取消的管道，而非在預約平台上說一套，實務上卻讓民眾分不清楚，市府急就章的改進方案又造成更多民怨。

台北市副市長蔡炳坤表示，截至今天上午11時，開放70歲以上長者預約3小時後，就已經有4萬20人完成預約，相當順利。

蔡炳坤說，已在研議開放電話預約時下修可預約的年齡，開放更多民眾可以一起預約，會在下午3時30分的記者會上宣布。

蔡炳坤說，今天取消功能第一次上線，發現需要取消的長者還不少，明天就會直接在系統上新增取消預約的按鈕，同時保留透過打電話到1999人工取消的方式。