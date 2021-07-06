白沙灣遊艇水上摩托車現蹤沒戴口罩 北觀處：依法裁處

針對有民眾拍到有遊艇日前在新北市白沙灣海域出現，並有水上摩托車在海域穿梭，船上的人也沒有戴口罩，質疑違反規定。交通部觀光局上觀處今天回應說明，白沙灣水域為禁止動力型水域活動，違者可依發展觀光條例及裁罰，將再釐清細節，如有違反規定將依法裁處。

有民眾拍到有遊艇日前在新北市白沙灣海域出現，並有水上摩托車在海域穿梭，船上的人也沒有戴口罩，質疑違反規定。

北觀處秘書謝智明今天表示，白沙灣沙灘因應3級防疫警戒關閉至7月12日，北觀處每日已派員巡查勸導，如遇民眾未戴口罩或群聚者，將依傳染病防治法移送主管機關裁處。

謝智明說，白沙灣水域北觀處已為公告限制水域，除游泳、衝浪、獨木舟、風浪板等非動力水域遊憩活動外，禁止其他動力型水域活動。違者依發展觀光條例及其裁罰標準處1萬至5萬元罰鍰，具營利性質者則處3萬元至15萬元罰鍰。北觀處已進行調查，如有違反規定，將依法裁處。有關業者稱航線及行駛係經航港局同意及非屬營業行為等，均須再進一步釐清。

北觀處說，94年公告白沙灣水域遊憩活動安全管理，游泳限制於救生服務之戲水區內，(非動力)衝浪、獨木舟、風浪板限制於戲水區外活動。機械動力之水上摩托車等自非屬白沙灣水域得容許之水域遊憩活動。

北觀處表示，至於遊艇上群聚、遊艇上及水上摩托車上未戴口罩，涉及違反傳染病防治法之規定，應由主管機關新北市政府衛生局依法裁罰。業者則表明是探勘行程且經申請，非商業行為，且水上摩托車經勸導都已收起。