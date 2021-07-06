快訊

【7/6確診地圖】本土增27例、17死 屏東Delta群聚多1例「泡茶接觸」

林昶佐「殺球柯文哲」反變箭靶 網路罷免聲起陷生涯大危機

視訊會議時不想被看光 新北24款文青背景任你挑

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市文化局推出24款免費背景，可讓民眾自由下載當作遠端視訊背景使用。圖／新北文化局提供
新北市文化局推出24款免費背景，可讓民眾自由下載當作遠端視訊背景使用。圖／新北文化局提供

受到3級警戒影響，不少民眾都採用視訊線上會議，若在家上班開視訊，難免擔心家中隱私曝光，新北市文化局現在推出24款所屬藝文場館背景，讓民眾可以挑選喜愛場域使用。

新北各藝文場館也因3級警戒影響全數閉館休息，文化局這次精選24款所屬場款當作視訊會議用背景，給民眾免費下載。

這24款背景包括十三行博物館著名拍照景點「鯨背沙丘」、「高腳屋」、林本源園邸「方鑑齋」、黃金博物館「金瓜石神社遺址」與空軍三重一村「水井廣場」等。

文化局表示，民眾遠端會議時可以運用美圖背景保有個人隱私，享受在藝文空間工作的氣息，也可以成為和親友間視訊的話題。民眾可到文化局官網、文化局臉書粉絲團與圖片下載官網查詢https://event.udn.com/culture/picture2021/。

文化局 黃金博物館

延伸閱讀

醫療中心全集中台北市 致死率竟達5.5％高過新北

新北大眾運輸人員今明接種疫苗 侯友宜：確保乘客安全

新北獲配1.19萬劑疫苗給幼兒園教職員 8日開打

編故事賺獎學金 新北E書房推出創意閱讀大賽

相關新聞

北市7家醫院明起免費PCR 黃珊珊：今起預約1天篩2240人

台北市再爆出信義區虎林街、中正區南機場附近某國宅多人染疫，市長柯文哲昨日宣布，7日起開放7家醫院免費幫民眾進行PCR篩檢...

環南休市三天今營業 農委會說北農不休市改採這些方式

衛福部疾管署及農委會上週推出「批發市場防疫管理措施建議指引」六大措施協助批發市場防疫，環南市場上周休市清消三日後今天開始...

疫期法院公廁「刷不刷牙」？北院定調　法官：院長辛苦

防疫期間錙銖必較。台北地方法院日前發訊息通知同仁勿在廁所洗手台刷牙、如果要刷的話，建議在隔間關著門刷，引來不滿；行政庭長...

影／南機場國宅居民搭專車篩檢 周邊進行清消

台北市中正區忠勤里南機場某國宅爆發社區感染，台北市政府今啟動「忠勤專案」，以防疫專車接送國宅住戶到聯合醫院篩檢。原本已有...

白沙灣遊艇水上摩托車現蹤沒戴口罩 北觀處：依法裁處

針對有民眾拍到有遊艇日前在新北市白沙灣海域出現，並有水上摩托車在海域穿梭，船上的人也沒有戴口罩，質疑違反規定。交通部觀光...

新北大眾運輸人員今明接種疫苗 侯友宜：確保乘客安全

即使疫情期間，還是有許多民眾必須搭乘大眾運輸上下班，新北市長侯友宜表示，大眾運輸第一線人員是防疫安全的第一線戰士，確保他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。