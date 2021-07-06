視訊會議時不想被看光 新北24款文青背景任你挑

受到3級警戒影響，不少民眾都採用視訊線上會議，若在家上班開視訊，難免擔心家中隱私曝光，新北市文化局現在推出24款所屬藝文場館背景，讓民眾可以挑選喜愛場域使用。

新北各藝文場館也因3級警戒影響全數閉館休息，文化局這次精選24款所屬場款當作視訊會議用背景，給民眾免費下載。

這24款背景包括十三行博物館著名拍照景點「鯨背沙丘」、「高腳屋」、林本源園邸「方鑑齋」、黃金博物館「金瓜石神社遺址」與空軍三重一村「水井廣場」等。

文化局表示，民眾遠端會議時可以運用美圖背景保有個人隱私，享受在藝文空間工作的氣息，也可以成為和親友間視訊的話題。民眾可到文化局官網、文化局臉書粉絲團與圖片下載官網查詢https://event.udn.com/culture/picture2021/。