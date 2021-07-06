影／南機場國宅居民搭專車篩檢 周邊進行清消

台北市中正區忠勤里南機場某國宅爆發社區感染，台北市政府今啟動「忠勤專案」，以防疫專車接送國宅住戶到聯合醫院篩檢。原本已有四百多人造冊，不過中午前僅有一百多人前往篩檢，不少居民看到國宅出入口有大批媒體採訪，索性不出門，也有人自行前往醫院篩檢。

今一早該社區門口排滿一輛輛的防疫公車，周邊巷弄也安排北市環保局人員進行清消作業，而載有陸軍化學兵的軍用卡車也進駐該社區清消，整個社區瀰漫著「防疫如同作戰」的緊張氛圍。為此波疫情焦頭爛額的忠勤里里長方荷生在疫情爆發後，針對國宅七百多戶進行快篩意見調查及造冊，並向北市府建議在社區中庭設置快篩站。北市聯合醫院副總院長許家禎昨天前往國宅勘查後，也因住戶反彈，決定以防疫巴士將住戶載往七所聯合院區進行篩檢。

方荷生表示，原本已對四百多人造冊，可是國宅正門口一早有一群媒體採訪，讓居民抱怨連連，居民只好放棄專車，自行前往醫院篩檢。