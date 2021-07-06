快訊

【7/6確診地圖】本土增27例、17死 屏東Delta群聚多1例「泡茶接觸」

林昶佐「殺球柯文哲」反變箭靶 網路罷免聲起陷生涯大危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南機場國宅居民搭專車篩檢 周邊進行清消

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
傳社區感染的國宅居民一早赴和平醫院排隊篩檢，陸軍化學兵在出入動線進行消毒作業。記者侯永全／攝影
傳社區感染的國宅居民一早赴和平醫院排隊篩檢，陸軍化學兵在出入動線進行消毒作業。記者侯永全／攝影

北市中正區忠勤里南機場某國宅爆發社區感染，台北市政府今啟動「忠勤專案」，以防疫專車接送國宅住戶到聯合醫院篩檢。原本已有四百多人造冊，不過中午前僅有一百多人前往篩檢，不少居民看到國宅出入口有大批媒體採訪，索性不出門，也有人自行前往醫院篩檢。

今一早該社區門口排滿一輛輛的防疫公車，周邊巷弄也安排北市環保局人員進行清消作業，而載有陸軍化學兵的軍用卡車也進駐該社區清消，整個社區瀰漫著「防疫如同作戰」的緊張氛圍。為此波疫情焦頭爛額的忠勤里里長方荷生在疫情爆發後，針對國宅七百多戶進行快篩意見調查及造冊，並向北市府建議在社區中庭設置快篩站。北市聯合醫院副總院長許家禎昨天前往國宅勘查後，也因住戶反彈，決定以防疫巴士將住戶載往七所聯合院區進行篩檢。

方荷生表示，原本已對四百多人造冊，可是國宅正門口一早有一群媒體採訪，讓居民抱怨連連，居民只好放棄專車，自行前往醫院篩檢。

一位篩檢後搭專車回到社區的住戶表示，五月中就看到社區有穿戴防護衣的醫護在門口等候確診者，那時就感覺社區已染疫，可是不確定有多少人。他認為這次篩檢工作規劃的不錯，大致還算順暢。

載有陸軍化學兵的軍用卡車進駐該社區清消。記者侯永全／攝影
載有陸軍化學兵的軍用卡車進駐該社區清消。記者侯永全／攝影
南機場某國宅爆發社區感染，北市環保局人員在周邊巷弄進行清消作業。記者侯永全／攝影
南機場某國宅爆發社區感染，北市環保局人員在周邊巷弄進行清消作業。記者侯永全／攝影
載國宅住戶前往和平醫院的防疫專車司機在車內消毒。記者侯永全／攝影
載國宅住戶前往和平醫院的防疫專車司機在車內消毒。記者侯永全／攝影
南機場某國宅爆發社區感染，周邊巷弄安排北市環保局人員進行清消作業。記者侯永全／攝影
南機場某國宅爆發社區感染，周邊巷弄安排北市環保局人員進行清消作業。記者侯永全／攝影
傳社區感染的國宅居民上午赴和平醫院排隊篩檢，戴著防護面罩的陸軍化學兵（右三）在篩檢處消毒。記者侯永全／攝影
傳社區感染的國宅居民上午赴和平醫院排隊篩檢，戴著防護面罩的陸軍化學兵（右三）在篩檢處消毒。記者侯永全／攝影

國宅 北市 疫情

延伸閱讀

美國衛院認定期快篩準確可比PCR 台大醫院：值得思考

北市中正區國宅居民篩檢 上午不到百人

避免好心肝事件！中小學造冊戰戰兢兢釐清條件不模糊

新北確診僅5人 樹林市場快篩均陰性

相關新聞

北市7家醫院明起免費PCR 黃珊珊：今起預約1天篩2240人

台北市再爆出信義區虎林街、中正區南機場附近某國宅多人染疫，市長柯文哲昨日宣布，7日起開放7家醫院免費幫民眾進行PCR篩檢...

環南休市三天今營業 農委會說北農不休市改採這些方式

衛福部疾管署及農委會上週推出「批發市場防疫管理措施建議指引」六大措施協助批發市場防疫，環南市場上周休市清消三日後今天開始...

疫期法院公廁「刷不刷牙」？北院定調　法官：院長辛苦

防疫期間錙銖必較。台北地方法院日前發訊息通知同仁勿在廁所洗手台刷牙、如果要刷的話，建議在隔間關著門刷，引來不滿；行政庭長...

影／南機場國宅居民搭專車篩檢 周邊進行清消

台北市中正區忠勤里南機場某國宅爆發社區感染，台北市政府今啟動「忠勤專案」，以防疫專車接送國宅住戶到聯合醫院篩檢。原本已有...

白沙灣遊艇水上摩托車現蹤沒戴口罩 北觀處：依法裁處

針對有民眾拍到有遊艇日前在新北市白沙灣海域出現，並有水上摩托車在海域穿梭，船上的人也沒有戴口罩，質疑違反規定。交通部觀光...

新北大眾運輸人員今明接種疫苗 侯友宜：確保乘客安全

即使疫情期間，還是有許多民眾必須搭乘大眾運輸上下班，新北市長侯友宜表示，大眾運輸第一線人員是防疫安全的第一線戰士，確保他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。