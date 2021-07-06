新北大眾運輸人員今明接種疫苗 侯友宜：確保乘客安全

即使疫情期間，還是有許多民眾必須搭乘大眾運輸上下班，新北市長侯友宜表示，大眾運輸第一線人員是防疫安全的第一線戰士，確保他們的健康，不僅能維續公共運輸正常服務，更能讓民眾安心搭乘。

疫情持續嚴峻，大眾運輸仍要負擔民眾通勤需求，經中央地方協商後，決定將相關人員納入疫苗接種範圍內，新北的新北公車、新巴士、捷運駕駛和站務等第一線人員也在今明兩天接種疫苗。

侯友宜今天上午前往中和區前國防管理學院中正堂接種站，關心大眾運輸第一線人員接種情形，他表示，駕駛人員不僅維續公共運輸正常服務，更是確保每日近百萬乘客防疫安全的第一線戰士，所以一定要先確保他們身體的健康，才能保護所有乘客的安全，這也是市府決定要施打的最重要目的。

侯友宜指出，兩天預計要施打2696名，今天預計先施打800名，而實際上人員對於接種也非常踴躍，一早就打了將近600名。新北市交通局長鍾鳴時補充，新北公車駕駛有2608人、捷運公司一線人員177人、新巴士駕駛184人，合計2969人。