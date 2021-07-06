北市中正區國宅居民篩檢 上午不到百人

北市中正區某國宅上週突現3例不明感染源確診者，被列熱區。忠勤里長方荷生今天指出，本來有435名居民有意願篩檢，但被門口攝影機影響，早上僅不到百人搭防疫專車前往篩檢。

方荷生今天表示，這棟國宅的居民約有2000人，總共造冊435人，市府今天派4輛新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫專車，從上午8時開始輪流載送居民到聯合醫院和平院區、中興院區篩檢。

方荷生指出，因為一早就有20幾台攝影機堵在國宅門口，居民不想被拍到、不想被貼標籤，所以上午8時至11時僅不到100人搭車去篩檢，他一邊被居民罵，希望他把媒體趕走；另一邊醫院反映都沒人來，「急死我了」。

方荷生一度哽咽表示，他本來想低調的把事情做完，現在被媒體報導後，已經造冊的居民反而不願意出來篩檢，原本希望與市府、聯合醫院合作，抓出社區中的黑數，現在不知道做不做得到。

方荷生無奈地說，事情曝光後，居民開始慌張，各種想不到的問題都出現了，「里長，去篩檢的人不要讓他回來，如果是陽性怎麼辦？」「里長，如果今天篩出來沒有確診，結果明天就有了怎麼辦？」讓他很頭痛。

方荷生說，因為造冊名單已送到和平院區，所以居民可以自行前往篩檢，不用今天搭乘市府派出的防疫專車，希望大家一起努力把潛藏在社區中的感染源抓出來。

台北市長柯文哲昨天表示，此國宅從5月18日到7月1日累計16人確診，其中3例是在上週突然出現，且沒有看到明確感染源，因此被列為熱區。