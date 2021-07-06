開放70歲長者預約接種莫德納 新北：非常踴躍

中央社 / 新北6日電

新北市日前開放72歲以上長者預約接種莫德納，因網路塞車引民怨，市長侯友宜表示，今天開放70歲以上長者預約接種，非常踴躍，系統順利，短短一個小時就完成預約3萬5000人。

新北市今天起兩天開放70歲（原住民60歲）以上長者預施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）莫德納疫苗，7月8日到9日進行施打。

侯友宜上午前往中和區前國防管理學院中正堂視察公車、捷運、新巴士駕駛及站務人員的疫苗接種。他表示，疫苗接種非常踴躍，總共要施打2696人，以確保行車及乘客安全。

他接受媒體提問時，媒體詢及今天開放70歲以上長者網路預約是否有像上次出現塞車情形，侯友宜表示，網路系統預約非常踴躍，系統經過檢討跟調整後預約順利，短短一個小時就完成預約有3萬5000人。

他表示，除了市府預約網路系統外，還有醫院34家、診所186家預約系統，長輩如果不會網路預約，也可以打電話請區公所及里長、里幹事協助預約。

莫德納疫苗 侯友宜

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