編故事賺獎學金 新北E書房推出創意閱讀大賽

新北市立圖書館即日起至8月20日在新北E書房推出創意閱讀大賽，只要民眾在網站借閱20本電子書，閱讀後改編或自創故事，即有機會獲得1千至4千元不等獎學金。

創意閱讀大賽分為國小中、高年級、國中以及高中4組，運用新北E書房免費電子書資源，閱讀後透過改編或自創故事記錄與分享，激發孩子想像力，還有機會拿到獎學金。

新北市立圖書館表示，因為疫情宅在家，孩子看電視、玩遊戲時間變多，一旦上癮，復學後就很難收心；孩子平常忙於上課和各種才藝班，很難有完整閱讀時間，現在正是時候，才會把原本每年暑假大型閱讀盛會改成這次創意閱讀大賽。

館長王錦華指出，民眾關心疫苗，閱讀某種程度上也是1種情緒疫苗，可以幫助抵抗病毒，圖書館多元且豐富的電子書資源，讓孩子可以在書籍陪伴下，透過閱讀豐沛能量與實力，一同度過疫情考驗，迎接新學期到來。