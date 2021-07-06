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疫期法院公廁「刷不刷牙」？北院定調　法官：院長辛苦

聯合報 / 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

防疫期間錙銖必較。台北地方法院日前發訊息通知同仁勿在廁所洗手台刷牙、如果要刷的話，建議在隔間關著門刷，引來不滿；行政庭長黃珮禎解釋全為防疫考量後，再通知同仁洗手枱「回復原來使用狀態」，但增添清消設備。

黃珮禎轉述院長黃國忠的指示，稱「依院長指示，即日起廁所洗手枱回復原來使用狀態。為防免病毒感染，將請清潔人員在午餐時間後下午上班時間前多消毒一次；另放置一瓶次氯酸水或消毒水在檯面上供同仁使用」。

有法官說，三級警戒期間對於有可能染疫的途徑，人人都應自律，司法人習法，日常起居更應多加注意、謹慎；在公共廁所的洗手台刷牙，會製造後來使用者的恐慌，黃珮禎提醒同仁重視衛生習慣，並不為過。

另有法官說，法院院長綜理全院審判行政業務，廁所是公共區域，對於該不該於防疫期間在廁所以個人習慣影響別人的權利？是「國民生活禮儀」、「生活與倫理」的基本道德，「院長辛苦了！」

有媒體爆料，台北地院日前發訊息給院內同仁，稱「疫情期間，在廁所洗手台脫下口罩刷牙，會造成飛沫噴濺，且與使用洗手台其他同仁無法保持安全距離，請同仁盡量勿在廁所刷牙」。

訊息還稱「如果一定有刷牙需求，請帶漱口杯裝水到廁所內關好廁所門，再脫下口罩刷牙，刷好後戴上口罩，並用酒精將廁所內所會觸摸接觸的部分（包括馬桶、沖水開關、檯面、門板門把）以酒精消毒後，再出廁所，造成不便，敬請見諒。」

訊息一出，有法院同仁認為規範逾越防疫指引，黃珮禎急滅火，稱因有同仁在廁所洗手台刷牙，飛沫噴濺，反映給防疫小組，防疫小組與各主管討論，認為洗手台刷牙的飛沫噴濺是影響整個廁所，才不希望同仁在洗手台刷牙。

黃珮禎說，怕有同仁有口腔方面的疾病，如果不刷牙可能會惡化，無法等到回家再處理，所以，在兼顧同仁使用廁所的安全跟刷牙需求，才會請同仁去廁所內的單獨廁間內關門刷牙，並在使用後將廁間用酒精消毒乾淨，以便兩全。

黃還表示，疫情嚴重期間，同仁忍受許多的不方便，但都是為了大家可以更安全健康生活而努力，敬請大家見諒。

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