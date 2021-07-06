新北市府推永和大陳社區都更 放寬建商投標資格

新北市永和大陳社區老舊，市府近年開始辦理都更，不過5、6、7單元在第一次招商時，因為土地、建物權屬複雜，加上政府限制多，無人投標。新北市都更處檢討後，第二次公開招商調整了投標限制，並公布更詳細的土地權屬及建物權屬，並在近日推出線上招商說明會，已有多家建商、開發商詢問，全案將於8月中截止。

永和大陳社區時代久遠，許多房子都有5、60年歷史，道路狹窄、消防不合格，市府早有都更計畫，從2010年就開始推動，目前已有2個單元順利完工，並於去年10月順利入住。

不過之前大陳社區5、6、7單元第一次招商時，出現無人投標的狀況，都更處認為，應該是因為該處年代久遠，地目及建物的權屬都相當複雜、增建及改建情形嚴重，市府也沒有披露權屬資料，對建商來說有許窩不確定性，業者才因此卻步。

同時，政府在第一次招商時也對投標廠商有眾多限制，許多在地建商難以符合標準，又讓能參與投標的業者變得更少。

都更處指出，這次他們調整了招商條件，並放寬財務能力資格，讓在地建商也能參與，同時主動提供相關統計資料，使廠商能精確計算財務成本，盼能吸引具整合能力的廠商投標。

都更處表示，由於疫情影響，這次的招商說明會是利用線上的方式召開，有多家廠商踴躍發問，意願濃厚，認為第二次招商應有機會吸引廠商投標，順利都更。