台積電發起支援新北弱勢生 4企業合捐280台筆電、平板

受疫情影響，學生在家線上學習成為常態，但難免有弱勢學生碰上家中設備不足問題，台積電慈善基金會因此攜手台灣微軟、荷商聯想與遠見天下齊捐200台筆電、80台平板給新北公立國中小學生，另贈送150組線上學習平台「1號課程」全年暢聽帳號，提升學習效益。

台積電慈善基金會董事長張淑芬指出，台積電盡力照顧學童並提供完整學習設備，不僅有電腦還要有網路，同時關注到許多具教育熱忱的老師渴望繼續學習，也感謝有「1號課堂」如此平台有豐富線上有聲課程。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示，微軟長年落實縮小數位落差，雖疫情讓線上學習面臨更多挑戰，但很榮幸能共同參與這次捐贈，提供筆電搭配作業軟體盡分心力，運用科技為新北支援弱勢學生軟硬體設備，在疫情下能繼續安心學習。

海山國小校長林瑞昌表示，停課後老師透過視訊線上教學，其中弱勢孩子特別需要被關心，協助這些孩子解決網路問題不但能提升孩子學習意願，更是學校責任。丹鳳高中老師歐陽立中指出，「1號課堂」線上學習平台，讓老師研習不受時間和地點影響，增加老師研習選擇多樣化，實踐不停學目標。