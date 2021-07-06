環南市場凌晨開市 須持PCR陰性證明入場

台北市環南市場爆發群聚疫情、休市3天，今天凌晨恢復開市，工作人員須持PCR陰性證明才能入場，台北市副市長黃珊珊昨晚也到場視察，確保做好人流降載和動線分流等防疫工作。

台北農產運銷公司所屬的第一、第二果菜批發市場，以及環南市場相繼發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，台北市政府針對批發市場人員進行大規模核酸檢測（PCR）檢測。

因應環南市場休市3天、6日凌晨恢復開市，中央流行疫情指揮中心也公布復市6大條件，包含查驗PCR陰性證明、降載人流、實名登錄、動線分流、落實健康監測、戴口罩及面罩等。

黃珊珊昨晚也特地到環南市場視察，她表示，大家都很配合持PCR陰性證明入場，目前市場攤位都清消乾淨可解封，要維持入場者的安全，除市場出入口都有做限制外，也嚴格做好動線分流和人流降載管制，以確保防疫作為沒問題。

台北市產業發展局長林崇傑也說，攤商都有做好動線分流管制，部分出入口都是關閉的，環南市場復市準備好了。

現場攤商都為復市忙著備貨，但仍有部分工作人員表示，仍憂心市場內有黑數沒抓出來，造成群聚狀況重演，認為可延長休市時間加強清消。

由於台北市議員許淑華日前指出，有攤商陳情指北市府原訂要休市7天，但環南市場自治會向黃珊珊爭取改成休市3天，質疑降低防疫標準；黃珊珊則說，是經專家討論、相關單位建議並請示中央同意後，維持休市3天。

對此，環南市場自治會長林勝東昨晚也發布4點聲明回應，他指出，環南市場於6月9日、11日、18日進行多次篩檢，並主動因應中央指揮中心與北市府的防疫呼籲，全力配合自5月24日起每週增加1天休市，對於明知有疫情卻希望放寬處理的不實指控，要表達強烈抗議。

其次，7月1日環南市場為抓黑數大規模篩檢出41例確診案例，市場攤商有12例，其餘為周邊流動人員，且衛福部長陳時中也說「多數是無症狀感染者」，請民代勿以政治和人情考量暗喻、誤導視聽，造成環南市場揹上防疫破口黑鍋。

此外，他也希望民代發揮專業素質詳查、勿人云亦云，因環南市場都是基層工作者，禁不起法辦的威嚇。

他最後指出，市場休市是進行環境清消，並非確診者隔離天數，清消作業天數從2至7天都在討論範圍內，並無7天變3天的情況，若民代認為休市3天不足，懇請提出適合休市天數與根據引用資訊，日後供全國市場參照。