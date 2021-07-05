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台達贈亞東醫院「抑菌艙」 五秒抑菌讓民眾出入更安心

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
亞東醫院團隊感謝台達公司捐贈「U+抑菌艙」。圖／亞東醫院提供
亞東醫院團隊感謝台達公司捐贈「U+抑菌艙」。圖／亞東醫院提供

全民抗疫持續，民間企業善心也不落人後，台達今日捐贈亞東醫院「U+抑菌艙」，醫護人員或民眾只要經過並照射5秒鐘，即能消滅表面81%的新冠病毒；院長林芳郁對此特別表示感謝，直呼未來醫院同仁及民眾進出都能安心了。

台達今日捐贈新北亞東醫院抑菌艙，該產品於今年五月推出，使用對人體無害的222nm波長紫外線，能夠有效破壞細菌與病毒的表面，使用者只要經過並照射5秒鐘，就能消滅表面81%的新冠病毒，若是照射30秒，抑菌效果更高達95%，並適用消滅多種細菌，能幫助出入頻繁的場所快速達到抑菌作用。

台達物聯網照明事業處處長王志賢代表台達進行捐贈儀式，他表示，亞東醫院是新北重要的醫學中心，又肩負新冠肺炎防疫的重要工作，台達除對第一線醫護及防疫人員致上最高敬意，也希望抑菌艙能實際幫助到醫院的防疫工作，因此也另外捐贈抑菌艙給其他十家大型醫學中心與專責醫院，希望幫助醫院有多一層保護，民眾進出醫院也能更安心。

林芳郁對於台達的捐贈表示感謝，該裝置通過照射僅5秒鐘就能消毒，且不會影響視力或生育，未來民眾就能放心來醫院看病，醫護同仁下班也能安心回家陪伴家人，他要再次感謝台達的捐贈。

亞東醫院院長林芳郁體驗「U+抑菌艙」。圖／亞東醫院提供
亞東醫院院長林芳郁體驗「U+抑菌艙」。圖／亞東醫院提供
亞東醫院副院長邱冠明體驗「U+抑菌艙」。圖／亞東醫院提供
亞東醫院副院長邱冠明體驗「U+抑菌艙」。圖／亞東醫院提供

亞東醫院

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