汐止區70歲打疫苗先預約 依時段前往避等候

新北市第二波莫德納疫苗即將開打，這次對象是70歲以上長者，一樣是採取預約制，符合資格的長輩可以在7/6、7/7兩天上網預約，汐止區施打地點一樣是在秀峰高中疫苗接種站，區長陳健民也呼籲民眾依建議時段前往，分散人群減少等候時間。

汐止區長陳健民表示，第二波的莫德納疫苗也將進行開打，目前整個市府的規劃，在7/6、7/7日兩天時間讓民眾上網預約、7/8、7/9日施打，第一階段是讓70歲以上的長者、原住民是60歲以上，會做公告，讓大家到秀峰高中疫苗接種站施打疫苗，接下來在第二階段在7/10、7/11兩天讓大家上網預約，年齡是68歲以上長者、原住民是58歲，在7/12、7/13兩天接種疫苗。每天預約都有1300人的名額，還是要提醒民眾，一定要完成預約，再前往現場施打疫苗。

第二波莫德納疫苗就要開打，分為兩個階段，分別是70歲以上及68歲以上，依年齡、依順序施打，而因為第一波莫德納開打第一天，汐止秀峰高中接種站湧入不少長者，現場大排長龍，所以，汐止區公所也呼籲民眾，完成預約後，也依照建議時段前往接種疫苗，減少排隊等候時間。

陳健民指出，上網預約是其中一個方式，如果長輩上網預約不太熟悉，可以直接找里長、里幹事、公所，都可以做協助，會將大家的資料登記起來後做預約。那預約完成後，都會給大家一個訊息，能夠依照預約的時段前往，比較不會塞車。而這次施打並沒有造冊，不會再另外提供通知單，會將訊息張貼在鄰里公告欄或是廣播，也請符合資格的包括40年次、42年次以上的長輩，特別注意公告上的預約及接種時間。