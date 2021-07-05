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淡水警娃娃變裝醫護 長者打疫苗兼反詐騙
疫情趨緩，疫苗開打，不過最近也出現許多防疫打疫苗的詐騙新手法，為了不讓長者上當，淡水警分局由刑警歌手林慶宏帶隊，派出了宣傳大使警察大頭娃娃，並且換上了醫護造型，來到新市國小疫苗施打站，要跟長著教導，如何防止最新的詐騙手法。
從上星期五開始，新北市施打莫德納疫苗，以新市國小為主要施打地點，而這次的施打情形相當踴躍，不過最近也出現許多防疫打疫苗的詐騙新手法，為了不讓長者上當，淡水警分局，由刑警歌手林慶宏帶隊，派出了宣傳大使警察大頭娃娃，並且換上了醫護造型，來到新市國小疫苗施打站，要跟長著教導，如何防止最新的詐騙手法。
在長者防疫打疫苗的同時，淡水警分局也要提醒大家，詐騙集團手法愈來愈多，淡水警分局偵查隊 林慶宏表示，近期詐騙集團趁著民眾「宅在家」防疫，抓住年長者對於疫情資訊的不足及恐懼心理進行詐騙，除了佯稱疫調騙取個資，還有假冒衛生機關通知民眾新冠肺炎快篩、PCR篩檢結果為陽性，進而要求繳交現金以換取治療藥物，相關詐騙手法層出不窮，現場宣導並提醒遇到詐騙電話，要謹記三原則「保持冷靜」、「小心求證」及「適時求助」，以提升防詐「免疫力」。
淡水警分局運用長者，在打完疫苗後，需在原地等待20分鐘以上的時間，來一個一個為長者宣導防詐騙的相關知識，希望疫情期間，除了讓長者注射疫苗，保護健康外，更要守護他們辛苦一輩子的積蓄
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