民眾擅闖不厭亭賞景 雙溪公所嚴加取締驅離

目前仍處於疫情三級警戒，但有越來越多重機騎士與遊客趁著暑假前來，跨越雙溪區不厭亭警戒線賞景，為此雙溪區公所除了增加取締次數，今(5)日也加強警戒線的封鎖，並驅離擅闖的民眾，呼籲在疫情警戒放寬前，請民眾不要出遊群聚，造成跨區傳染的破口。

三貂里長連建昌表示，三貂里位在雙溪區北部山區，經猴牡公路、102市道與瑞芳區銜接，近期里辦公室經常聽到民眾反應假日甚至夜間，都有重機或遊客上山賞景，七月暑假開始平日的人潮更多，有些遊客為了拍美照拿掉口罩後，便忘記戴上聊天，跨區來的遊客來自不同地區，造成居民防疫上的擔憂。

雙溪區公所農經課課員林明憲表示，不厭亭自三級警戒以來，一直都是公所封閉管制的景點，今(5)日前來巡察，看到週一正午仍有三四對遊客闖界線，便立即進行驅離，而地上也留有不少菸蒂，可見抽菸民眾拿下口罩的證據，公所在此呼籲將與瑞芳警分局、雙溪分駐所加強聯合查緝的管理，請民眾疫情解封前，不要在此遊玩逗留。