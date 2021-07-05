準備期長不定因素多 石門風箏節今年停辦

每年北海岸國際風箏節吸引不少來自各地的風箏選手，更加也是最佳親子活動首選，原本預計將會在九月底、十月初舉辦，今年因為疫情影響，外國風箏選手行程難以敲定，以及事前準備工作期長，擁有太多不確定因素等多重考量下，決定要停辦一年。

石門區長林俊宏說，其實風箏節預計九月底、十月初辦理，看起來還有兩、三個月，不過北海岸國際風箏節每年都邀請不少外國選手跨國來台演出，加上大型活動參與人數太多，從選手的日程敲定到事前準備等各項工作，每項都必須提前啟動準備，受到疫情影響有太多不確定因素，因此決定停辦一年。

多元造型、豐富色彩的風箏在藍天翱翔景象今年可能無緣見到，不過將防疫工作做好，讓疫情確實降溫趨於穩定之後，明年可望再度辦理，區長也呼籲民眾現階段要一起來齊心抗疫，明年再一起來參與國際風箏節，慶祝抗疫成功。