聽新聞
test
0:00 / 0:00
準備期長不定因素多 石門風箏節今年停辦
每年北海岸國際風箏節吸引不少來自各地的風箏選手，更加也是最佳親子活動首選，原本預計將會在九月底、十月初舉辦，今年因為疫情影響，外國風箏選手行程難以敲定，以及事前準備工作期長，擁有太多不確定因素等多重考量下，決定要停辦一年。
石門區長林俊宏說，其實風箏節預計九月底、十月初辦理，看起來還有兩、三個月，不過北海岸國際風箏節每年都邀請不少外國選手跨國來台演出，加上大型活動參與人數太多，從選手的日程敲定到事前準備等各項工作，每項都必須提前啟動準備，受到疫情影響有太多不確定因素，因此決定停辦一年。
多元造型、豐富色彩的風箏在藍天翱翔景象今年可能無緣見到，不過將防疫工作做好，讓疫情確實降溫趨於穩定之後，明年可望再度辦理，區長也呼籲民眾現階段要一起來齊心抗疫，明年再一起來參與國際風箏節，慶祝抗疫成功。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言