E化北市批發市場7月15日上線！ 結合悠遊卡「嗶卡」進場

北市預計在批發市場建立類似捷運閘門，以刷悠遊卡的方式，提供攤商進出檢視PCR篩檢與疫苗接種紀錄。台北市長柯文哲表示，將請悠遊卡公司製作會員卡，資料可以放置在雲端，定期更新健保資料庫，目前正在討論系統要如何對接，預計7月15日上線。

柯文哲表示，北市今也公布市場資訊化管理入場機制，包括市場人流管制，第一市場6000人、第二市場3000人、環南市場1500人，依據PCR篩檢與疫苗接種紀錄，定期更新白名單，白名單可由快速通道出入；至於非固定人員由一般通道進出，由現場醫療工作站查詢。

柯文哲表示，攤商進出終究還是要接健保資料庫，批發市場一天出入是一萬人，讓每個人插健保卡，讀卡機容易壞掉有實物上困難，變成要中央跟地方合作，還是要用最熟悉的捷運閘門刷悠遊卡的方式，剛好台北市有找悠遊卡公司，可以做會員卡，就能將資料放置雲端，定期更新健保資料庫，符合這個身份正字號的民眾，可以把PCR結果、打疫苗資料放進來；但由於不是每個人都是會員，有些零散的人員就改插健保卡。正在討論系統要如何對接，預計7月15日上線。

柯文哲表示，批發市場從7月1日至3日，已經為1萬3000人進行PCR，找出69名陽性，與中央防疫醫師討論過後，發現其中有13個以前是確診者，雖然經過一個月解隔，在鼻腔裡面做PCR檢查還是陽性，但ct值超過30，病毒量不高，這些人臨床認為不具傳染力，這些人要另外處理。將來在管制有兩種，PCR陰性、PCR陽性確診者超過17天ct超過30可視同陰性。

柯文哲表示，環南市場的41位確診者，扣掉舊案共有39名，目前住在防疫旅館，今早有6個送醫，其他17有發燒頭痛症狀，也就是說僅6人加17人，共23人為有症狀者，不到總數的三分之二，這代表在年輕人當中，要不是完全沒症狀，就是症狀很輕，如果要清零，最後必須要以普篩手段處理，否則將成為無症狀黑數，特別是年輕力壯的無症狀感染者，可能都在社區走來走去。