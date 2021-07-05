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金門企業贈一條根 盼醫護收膏藥緩酸痛

中央社 / 金門縣5日電

疫情嚴峻，金門特產「一條根」業者感謝防疫人員付出，捐贈5000份舒緩保健品給醫療院所。業者王建順說，醫護人員第一次收到膏藥都很驚喜，盼可以讓他們舒緩酸痛和緊繃心情。

新冠肺炎疫情尚未紓解，王建順今天表示，由於全國疫情3級警戒，加上最早於印度發現的Delta變異病毒進逼，醫護人員長期處於高壓環境，持續為民眾檢測與疫苗施打服務十分辛苦，希望透過一條根產品為醫護人員減壓。

王建順指出，這次優先捐贈給大台北收治病人數較多且有資源需求的專責醫院，包括林口長庚醫院、板橋亞東醫院；另外，也包括偏鄉的花蓮慈濟醫院、台東馬偕醫院。

疫情以來，各界善心人士競相贈送醫護人員防疫物資或餐點飲料為第一線防疫人員加油打氣。王建順說，醫護人員第一次收到膏藥都很驚喜，希望可以讓他們舒緩酸痛和緊繃心情。

學名闊葉大豆的「一條根」為多年生豆科植物，，因有一條主根，俗稱「一條根」，又名「千斤拔」。業者表示，此原生藥用作物昔日多用於煮茶、泡製藥酒，隨現代生技發達，發展出貼布、油膏、噴劑等外用商品。

醫護人員 新冠肺炎

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