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北市環南封市補償出爐！ 1天補助5千元、貨物壞掉另加5千元

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
環南市場今上午進行清消，國軍六軍團三三化學兵群深入環南市場內部進行徹底消毒。記者曾原信／攝影
環南市場今上午進行清消，國軍六軍團三三化學兵群深入環南市場內部進行徹底消毒。記者曾原信／攝影

環南市場傳出多起確診後，7月2日緊急封閉市場進行全場清消，並強制休市3天。議員許淑華今指出，北市原訂要讓環南休市7天，但是因為環南市場自治會長林勝東私下向台北市副市長黃珊珊「爭取」，才改為僅休市3天。黃珊珊今在防疫記者會上表示，「這麼大的事情不會是我的決定」，部長陳時中來開會也宣布休市3天。至於，市場休市的補償辦法則是一天補助5000元、貨物壞掉另外加5000元。

許淑華表示，根據攤商提供的Line對話，環南市場自治會曾不只一次向黃珊珊拜託降低防疫標準，7月2日環南PCR篩檢出41名陽性確診時，北市原訂要讓環南休市7天，而自治會向黃珊珊爭取改成休市3天。

市場處表示，依照本府現行作業原則，如發現攤商或其員工確診，確診者依衛生局規定隔離，攤位消毒後靜置3天，市場全場消毒。因7月1日確診數量較多，經現場與CDC人員專業討論後進行市場大規模消毒並靜置3天，故市場全場封閉3天。

黃珊珊今在防疫記者會上表示，2日凌晨看到41例，我們有跟王必勝討論，這麼大的事情不會是我的決定，每天都會面對不同的要求，該怎麼做就怎麼做，不可能因為這樣降低防疫標準 ，後來陳時中部長來開會也宣布休市3天。

柯文哲表示，明天市場復市已做足清消，確診者已經隔離不會來上班。疫調期間發現，攤商很怕講出來攤位位子，擔心害旁邊攤位被封攤，很像「害群之馬」。

至於，針對環南市場休市3天的補償辦法，柯文哲表示，由於環南市場緊急封市，當天很多攤商來不及將貨物運出，因此，如果實施公權力要求休市，一天補助5000元；如果突然要休市，導致來不及收拾而貨物壞掉，另外加5000元，貨物賣貴或便宜無法估算，以固定價格處理，才能減少紛爭。

環南市場 黃珊珊 北市

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