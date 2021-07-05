快訊

傳數十萬AZ疫苗7月7日到貨？ 指揮中心回應了

7月12日分區解封？ 陳時中曝新策略：不會以縣市為單位

救回33心肺功能停止民眾 北市2救護員獲傑出獎

中央社 / 台北5日電

北市政府消防局今天表示，建國分隊隊員陳奇錄、永吉分隊隊員李旻倫分別奪得台灣急診醫學會十大傑出救護技術員的冠、亞軍，2人任職都超過15年，熱血救人挽救無數家庭。

消防局今天發布新聞稿表示，陳奇錄和李旻倫參加社團法人台灣急診醫學會110年度十大傑出救護技術員遴選，在全國各縣市優秀好手激烈競爭下脫穎而出，2人分別囊括全國冠軍和亞軍，疫情期間獲知佳訊，鼓舞許多救護人員。

消防局指出，陳奇錄在局內服務已逾15年，成功救回15名到院前心臟停止市民，挽救15個即將破碎家庭。

陳奇錄也致力於救護品質管理及教育訓練，於消防署緊急救護教官班第11期訓練以第1名優異成績結業，並協助消防局推動全方位品質管理並擔任救護技術員培訓，同時繼續教育師資指導後進。

消防局說，陳奇錄完美詮釋高級救護技術員最重要的3大職責，分別為「高級救護的執行者、救護品質的管理者、救護技術的教育者」。

此外，陳奇錄秉持熱愛救護工作，於民國108年台北市政府創意提案「觀見下一秒」競賽榮獲冠軍，其藉由行車安全裝置巧思，提升救護執勤安全；另，重大災害現場復興空難、錢櫃KTV火災也可看到他奮力救人的身影，榮獲110年度十大傑出救護技術員冠軍可謂實至名歸。

榮獲亞軍的李旻倫同樣在台北市消防局服務超過15年，他秉持「把每一件救護作好、把每一位傷病患視為朋友，把每一位工作伙伴視為家人」的工作態度，成功救回18名到院前心臟停止市民。

同時，李旻倫也執行不計其數的危急病患急救，包括急性腦中風、缺血性胸痛、異物哽塞、低血糖、生產及重大創傷等案件。

消防局指出，李旻倫更是新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情第一線守門人，肩負確診、居家隔離（檢疫）等高風險個案載送，在他身上可感受救護技術員對救人、救命的熱情與堅持。

北市 疫情

延伸閱讀

議員爆北市放寬環南防疫 林昶佐再參戰:請市府檢討疏漏

北市7醫院民眾免費PCR 細節下午公布

北市列管傳統市場攤商打疫苗首日

影／北市某社區傳熱區 議員呼籲快篩、打疫苗

相關新聞

老婦無法實聯制無助在捷運站外 暖警幫確認身分助返家

82歲老婦人，日前在台北捷運北投站準備搭車回家，但不習慣使用手機、也忘記身分證字號，無法配合實聯制不能進入捷運站，在捷運...

影／北市某社區傳熱區 議員呼籲快篩、打疫苗

台北市中正區某社區再傳多人確診，因該社區緊鄰的南機場夜市，攤商又向北農及環南市場批貨引發關注。該社區並發出「多人確診」公...

被台北疫情波及 樹林博愛市場千人2天內要篩完

新北市昨天公布確診個案中，其中1名在台北市環南市場工作的攤商確診，但同時也在樹林博愛街市場工作，導致博愛街市場預防性休市...

大貓熊「圓仔」明8歲慶生會 園方送上6個生日願望

明天是大貓熊姊姊「圓仔」8歲生日。台北市立動物園表示，明天上午9時40分於動物園官方Facebook、Instagram...

議員爆北市放寬環南防疫 林昶佐再參戰:請市府檢討疏漏

民進黨台北市議員許淑華今在臉書爆料，環南市場自治會向台北市副市長黃珊珊拜託降低防疫標準，原訂休市7天改為3天，不過黃珊珊...

持續三級警戒 北市率全國之先推消保官全線上視訊協商

疫情持續三級警戒，為了兼顧疫情防護及消費者保護，台北市政府率全國之先推動消保官全線上視訊協商。北市府從即日起，將由消保官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。