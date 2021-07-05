救回33心肺功能停止民眾 北市2救護員獲傑出獎

台北市政府消防局今天表示，建國分隊隊員陳奇錄、永吉分隊隊員李旻倫分別奪得台灣急診醫學會十大傑出救護技術員的冠、亞軍，2人任職都超過15年，熱血救人挽救無數家庭。

消防局今天發布新聞稿表示，陳奇錄和李旻倫參加社團法人台灣急診醫學會110年度十大傑出救護技術員遴選，在全國各縣市優秀好手激烈競爭下脫穎而出，2人分別囊括全國冠軍和亞軍，疫情期間獲知佳訊，鼓舞許多救護人員。

消防局指出，陳奇錄在局內服務已逾15年，成功救回15名到院前心臟停止市民，挽救15個即將破碎家庭。

陳奇錄也致力於救護品質管理及教育訓練，於消防署緊急救護教官班第11期訓練以第1名優異成績結業，並協助消防局推動全方位品質管理並擔任救護技術員培訓，同時繼續教育師資指導後進。

消防局說，陳奇錄完美詮釋高級救護技術員最重要的3大職責，分別為「高級救護的執行者、救護品質的管理者、救護技術的教育者」。

此外，陳奇錄秉持熱愛救護工作，於民國108年台北市政府創意提案「觀見下一秒」競賽榮獲冠軍，其藉由行車安全裝置巧思，提升救護執勤安全；另，重大災害現場復興空難、錢櫃KTV火災也可看到他奮力救人的身影，榮獲110年度十大傑出救護技術員冠軍可謂實至名歸。

榮獲亞軍的李旻倫同樣在台北市消防局服務超過15年，他秉持「把每一件救護作好、把每一位傷病患視為朋友，把每一位工作伙伴視為家人」的工作態度，成功救回18名到院前心臟停止市民。

同時，李旻倫也執行不計其數的危急病患急救，包括急性腦中風、缺血性胸痛、異物哽塞、低血糖、生產及重大創傷等案件。

消防局指出，李旻倫更是新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情第一線守門人，肩負確診、居家隔離（檢疫）等高風險個案載送，在他身上可感受救護技術員對救人、救命的熱情與堅持。