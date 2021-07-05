持續三級警戒 北市率全國之先推消保官全線上視訊協商

疫情持續三級警戒，為了兼顧疫情防護及消費者保護，台北市政府率全國之先推動消保官全線上視訊協商。北市府從即日起，將由消保官以視訊方式主持「全線上消費爭議協商會議」，在新冠疫情三級警戒規範下，仍維持市民服務不中斷。

北市法務局表示，自5月15日台北市提升為三級警戒後，為減少民眾移動及避免群聚感染，消費爭議協商及調解會議目前全面暫停召開，警戒期間原已排定的協商會議約高達130餘件，進度也均受影響。

為兼顧防疫需求及當事人權益，法務局將依序主動徵詢申訴人意願，由消保官以視訊方式進行協商會議，一旦確認申訴人同意視訊協商，將寄送開會通知，並附上視訊軟體會議網址連結與軟體操作說明，協助雙方當事人自由選擇以電腦、手機或平板等多元載具進行視訊操作。

若申訴人不便透過視訊方式協商，法務局亦將於解除第三級警戒後，儘速安排實體協商會議。

法務局指出，過去曾與台中市、高雄市府合作，首創辦理消費爭議協商視訊會議，當時是由當事人赴該地市政府進行視訊會議，這次則打破府對府的地點限制，雙方當事人可各自在其處所利用相關設備進行協商會議。

法務局表示，盼疫情三級警戒期間，台北市消費者保護服務不中斷，民眾如有消費爭議申訴，仍可透過行政院消費申訴及調解案件管理系統，線上申辦，如有消費爭議諮詢也可利用全國消費者服務專線1950，或1999市民服務專線轉分機7812。