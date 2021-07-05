議員爆北市放寬環南防疫 林昶佐再參戰:請市府檢討疏漏

民進黨台北市議員許淑華今在臉書爆料，環南市場自治會向台北市副市長黃珊珊拜託降低防疫標準，原訂休市7天改為3天，不過黃珊珊在臉書反駁，請示中央同意後維持休市3天作為，「這麼重大的事怎麼可能我自己決定」；對此立委林昶佐表示，「現在最重要的還是市府檢討這幾周是否有疏漏之處」。

環南市場爆發群聚，許淑華今爆料，根據攤商提供的Line對話，環南市場自治會不只一次向黃珊珊拜託降低防疫標準，例如有確診者參加批發市場專案打疫苗，讓接觸的73人被匡列時，會長曾向黃珊珊陳情縮短隔離時間，以及北市原訂要讓環南休市7天，自治會向黃珊珊爭取改成休市3天。

黃珊珊則在臉書回應，環南市場篩檢PCR結果出來後，確實曾在LINE群組中有人討論休市時間是否改為7天，不過，經過多位專家討論，結合環境清消、公衛團隊的建議，並且請示中央同意之後，維持休市3天的作為。

對此林昶佐今則在臉書表示，請大家站在攤商的角度將心比心，三級警戒已經一個多月，生意確實很難做，心情一定非常難熬，有人還被匡列、被隔離，生活要怎麼過下去？他們在第一線面對疫情，希望大家不要太苛責，多體諒。

林昶佐也說，「現在最重要的還是市府檢討這幾周是否有疏漏之處，現已跟指揮中心設立前進指揮所，趕緊合作把包括疫調、框列、篩檢等工作嚴謹、按部就班地完成，所有攤商朋友、相關從業人員們的一起努力，一定能徹底克服這波疫情。開市後，拜託大家一定要來環南繼續採買、批貨！」