老婦無法實聯制無助在捷運站外 暖警幫確認身分助返家

82歲老婦人，日前在台北捷運北投站準備搭車回家，但不習慣使用手機、也忘記身分證字號，無法配合實聯制不能進入捷運站，在捷運站外的公車站外不知所措，北投警方獲報後前往協助，以警政系統查獲老婦身分，並協調捷運站登記實聯制，順利協助搭車回家。

6月29日在炎熱酷暑天氣，老婦人從新北市淡水區住家，搭公車到北投找親戚，辦事後準備從北投捷運站搭車回家，但因為不習慣使用手機，忘記身分證字號，且身上沒帶證件，無從以手寫方式實聯制進站，老婦無助坐在捷運站旁的公車站。

北投分局長安派出所警員方智弘、李昕凱當日在巡邏獲報，隨即前往公車站查看，發現老婦神情慌張，先安撫其情緒，並耐心詢問，發現老婦無法配合實聯制，沒辦法搭車。

警方隨即使用警政系統查詢老婦人姓名及生日，確認老婦人身分，並協助向捷運站務人員溝通，順利幫助老婦進入捷運站搭車回家。

北投分局呼籲，防疫期間進入室內公共場所，均要配合實聯制等防疫措施，家中長輩可能不習慣使用手機，也不知道如何登記實聯制，請民眾多費心指導，提醒長輩出門記得攜帶證件，並配合實聯制、戴口罩等政府防疫政策，共同防範疫情擴散，守護民眾健康。